Oroscopo 2024, anno nuovo, energia nuova: come canalizzarla, le previsioni sono un successo!

Oroscopo 2024 parte con scintille di felicità, fortuna e vitalità: con queste previsioni tutto è possibile, meglio restare aggiornati!

Il futuro migliore è nelle mani di chi crede in sé stesso, impugna le proprie ambizioni, e viaggia come una freccia nella direzione dei propri sogni. L’Oroscopo 2024 è destinato a portare successo, ma solo nello spirito di chi sa abbracciare l’Energia dell’Universo. Consigli mirati, va bene fare di testa propria, ma chi persevera nei propri errori… non solo è destinato ad avere il peggio che ha avuto nel 2023, ma ciò avviene con… gli interessi!

Cosa racconta di buono l’Oroscopo del 2024? La parola “successo” non è detta a caso. Se dicembre si è chiuso con l’energia ottimista e potente di Giove e il sogno di ambire al massimo di Nettuno, la nuova portata karmica è di rilievo propositivo. Non sono molti i transiti, ma meglio così. Perché avere “troppa carne sul fuoco” nel momento in cui parte un nuovo ciclo, non è la condizione più favorevole, specie per chi ha difficoltà.

Con difficoltà si attiene a chi con maggior lentezza riesce a vederci chiaro, ma anche a coloro i quali agiscono con troppo impulso, e poi si trovano in confusione. Cosa può aiutare i segni dello Zodiaco? Far chiarezza, c’è necessità di pensiero logico, ma con consapevolezza.

Quadratura Venere-Saturno, i due Astri dell’Amore e del Rigor di Logica, dialogano con intensità, ma c’è un punto di non ritorno. Le passioni vogliono “sovrastare” la logicità che avanza a gamba tesa, perché al tempo stesso il desiderio di intelligibilità è tanto: quale delle due sfere avrà la meglio? Si consiglia generalmente di non esagerare, ma di agire sempre seguendo il proprio cuore. Quindi, la scelta va contestualizzata alla propria vita e a ciò che si desidera.

Si vuole un amore che non fa dormire lo notte? Si lotta per conquistarlo! Oppure è il lavoro dei sogni a innervosire? Agire per cogliere le strategie migliori ed essere un vincente. Tutto questo è possibile, anche perché favorito dagli altri Transiti.

A questa condizione di complessità, se ne aggiunge una che aiuta: Mercurio torna con moto diretto! Notizia positiva, ma dall’impatto potente. Dopo esser stati fermi su certi pensieri, aver trovato situazioni di stallo senza via d’uscita, arriva un ragionamento fluido e potente. Merito del Pianeta del Pensiero, ma quanti sapranno metterlo a frutto?

Troppa energia mentale se non canalizzata bene produce solo guai, specie per gli overthinker e per chi agisce pensando in maniera troppo repentina. Come affrontare tutto? Il prossimo transito darà le risposte migliori!

Oroscopo 2024, come affrontare l’anno nuovo: sfide da non sottovalutare!

Marte entra in Capricorno, una parola: determinazione! Se si assume una posizione, un ruolo, una consapevolezza, una visione, un sogno, e tutto ciò che attiene alla sfera mentale, va mantenuto con grinta e tenacia. Decisi come l’Energia costante del segno di terra ed agguerriti come la potenza dell’astro della Lotta, si assume la decisione che tutti cercavano, ma non trovavano al momento di confusione. Come agire se si ha paura di sbagliare? Ricordare la lezione imparata nel 2023, farne tesoro, e dirigersi nel 2024 con la consapevolezza che il meglio arriva a chi lo sa tenere in mano!

Oroscopo 2024, la triade fortunata avanza con coraggio, la virtù dei forti!

Capricorno, Toro e Leone hanno la loro rivincita: mettono a frutto le lezioni del passato, e colgono in meglio! Due teste dure come i segni di terra si sono resi conto che cambiare prospettiva, assumendo quella del prossimo, non è un errore. Avere i propri pensieri e crederci con coerenza fino in fondo va bene, ma non è sempre l’arma migliore. Confidarsi e legarsi a chi si ama, è la svolta e lo sarà per tutto il 2024. Meglio per il Leone, passionale come sempre, ha fatto chiarezza sui sentimenti: è pronto a conquistare ogni cosa!

Meglio aguzzare l’ingegno, ma senza mettere da parte i sentimenti per questo quintetto!

Acume d’ingegno per il segno più intelligente dello Zodiaco, l’amico Gemelli torna in carreggiata. Grazie alle batoste del 2023, capisce che se vuole conquistare i suoi sogni non deve solo pensare, ma agire cogliendo le occasioni al volo prima che sia troppo tardi! Anche il Sagittario prosegue in una direzione inedita, è entusiasta del nuovo inizio, e questa volta la felicità la tocca con un dito! Persino il guerriero dello Zodiaco, Ariete, sa bene cosa deve fare: mai farsi abbattere, dopo le sofferenze dell’anno passato, il 2024 sarà una passeggiata! Meglio anche per il segno dei Pesci che ha dalla sua un bagaglio di esperienza che lo renderà il più resiliente: niente e nessuno lo abbatterà. Infine, pure un folle Aquario, con le sue idee pazze, riuscirà a conquistare obiettivi di lavoro di rilievo. Centellare il pessimismo è il gesto migliore che possa fare.

Concludiamo con un quartetto di “caotici”, ma il loro cuore è l’arma migliore che vince tutte le guerre!

Cancro, Bilancia, Scorpione e Vergine, sono un po’ in bilico, ma possono farcela. Inizieranno un po’ a rilento, complice il perseverare in alcuni errori. Il peggiore? Non guardare in faccia la realtà! Ci sono dei problemi grossi, ma che se sottovalutati, o nascosti sotto la sabbia della tristezza per il Cancro, della superficialità della Bilancia, dell’irascibilità dello Scorpione, e del masochismo della Vergine, niente di buono può giungere, specie a livello emotivo. C’è un buon margine di ripresa, ma basta cadere vittime dei propri sentimenti, per una volta, volgerli all’egoismo, che è amor proprio!