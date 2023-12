Simone S.p.A su Euronext Growth Milan grazie a Grimaldi Alliance

La Grimaldi Alliance si mette al fianco di Simone S.p.A e ne guida lo sbarco su Euronext Growth Milan: i dettagli dell’operazione.

Il team di Grimaldi Alliance ancora una volta operativo con la sua esperienza e la sua professionalità, questa volta per guidare lo sbarco di Simone Spa su Euronext Growth Milan. Un nuovo grande successo per lo studio legale, da più di vent’anni attivo a livello nazionale e internazionale con servizi nelle principali aree del diritto.

Questa volta, a beneficiare del magistrale lavoro di Grimaldi Alliance è Simone S.p.A, società a capo dell’omonimo gruppo che ha al suo interno ben sei società e maggiormente attivo nel settore dell’editoria italiana, di cui ormai da diverso tempo è un leader assoluto.

Il processo di quotazione della Simone S.p.A rappresenta un ulteriore step di crescita del gruppo, sempre proiettato al futuro e che ha intenzione di raggiungere traguardi incredibili anche in questo nuovo 2024. Ecco i dettagli dell’operazione che ha dato davvero grandi soddisfazioni.

Il passo di Simone S.p.A con la guida di Grimaldi Alliance e non solo

Come riportato da lapresse.it, il team multidisciplinare di Grimaldi Alliance si è messo a disposizione di Simone Spa per curare lo sbarco in Borsa dell’azienda sul segmento Euronext Growth Milan. In aggiunta, per la quotazione, il Gruppo Simone è stato assistito anche da Integrae SIM S.p.A. (Euronext Growth Advisor), Global Coordinator, Emintad Italy S.r.l. (Financial Advisor), KPMG S.p.A. (Società di Revisione, Adagio23 S.r.l. (parte di Auditor), RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. ( KID Advisor), dallo Studio Cerulli e da un consulente Payroll.

Costituita nel 2011, la Simone S.p.A. ha una storia più che decennale nel campo dell’editoria: come già accennato è a capo dell’omonimo Gruppo che vanta al suo interno oltre a Simone S.p.A anche Editrice Ardea S.r.l., Dike Giuridica S.r.l., Il Gatto Verde Edizioni S.r.l., Font Cafè S.r.l. e Libri e Professioni S.r.l. e la stessa Edizione Simone, che vanta cinquant’anni di storia.

Nei propri specifici settori dell’editoria, ogni società offre da tempo prodotti e contenuti di alta qualità, sviluppati dalle stesse aziende e poi stampati, promossi e venduti. Nei vari cataloghi troviamo manuali dell’ambito giuridico, per concorsi pubblici, abilitazioni professionali, esami di ammissione all’università e anche a supporto della didattica nelle scuole, oltre a vari libri dedicati all’infanzia.