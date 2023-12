Pirelli festeggia il riconoscimento: il premio ricevuto a Parigi

Pirelli P Zero E trionfa agli Automobile Awards 2023 di Parigi vincendo il premio “Tyre of the Year” (Prix Point S): i dettagli.

Una nuova grandissima soddisfazione ottenuta da Pirelli, storica azienda fondata a Milano addirittura nel 1872 del settore dei pneumatici e, ad oggi, importantissima multinazionale: il Pirelli P Zero E si è infatti aggiudicato il premio “Tyre of the Year” agli Automobile Awards 2023 di Parigi.

Questo 2023 finisce dunque alla grandissima per l’azienda, confermata tra l’altro fornitrice ufficiale di pneumatici per la Formula 1 fino al 2027, con l’opzione di estendere l’accordo anche al 2028; il premio ricevuto sottolinea ancora una volta l’incredibile lavoro svolto da Pirelli, sempre più leader nel settore.

Il premio, come riportata lapresse.it, è stato ritirato da Alejandro Recanses, Direttore Generale di Pirelli West Europe, che ha mostrato tutta la sua soddisfazione; il P Zero E rappresenta la nuova generazione di pneumatici Pirelli e questo riconoscimento non fa altro che mettere ancor più in evidenza le sue qualità. Ecco tutti i dettagli sull’evento e sul tipo di pneumatico.

Pirelli trionfa agli Automobile Awards 2023 di Parigi con il P Zero E: un nuovo grande successo

Con tutte le sue qualità (realizzate con una nuova strategia da parte dell’azienda) il P Zero E ha incantato tutti agli awards, aggiudicandosi l’ambito premio; lo pneumatico è il primo che, garantendo alte prestazioni, è realizzato col 55% di materiali di origine naturale e riciclati, oltre ad avere una percentuale di usura ridotta del 42% rispetto ai tradizionali prodotti ad alte prestazioni di Pirelli.

Il prodotto, appositamente sviluppato per i veicoli elettrici, è veramente rivoluzionario ed ha in sé, per la prima volta, la nuova tecnologia RunForward; in caso di foratura, è infatti possibile proseguire il viaggio fino a 40 km (a 80 km/h) per raggiungere il primo gommista vicino e procedere alla riparazione/sostituzione.

“Siamo veramente orgogliosi di aver vinto il premio “Tyre of the Year”. Il P Zero E, che rappresenta la nuova generazione di pneumatici Pirelli, è un traguardo molto importante del nostro impegno per la sostenibilità” sono state appunto le parole del Direttore Generale di Pirelli West Europe. Pirelli P Zero E sarà inizialmente disponibile in 17 misure per il mercato del ricambio a partire da gennaio 2024; senza dubbio un prodotto incredibile, destinato ad avere un successo senza precedenti.