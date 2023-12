GF, Rebecca Staffelli si espone su alcuni concorrenti: ecco cosa ha rivelato

La giovane Rebecca Staffelli ha deciso di dire la sua su alcuni discussi concorrenti del reality: le parole che non ti aspetti.

Se all’inizio il grande pubblico la conosceva solo in quanto figlia del noto Valerio Staffelli, la dolce Rebecca ha recentemente dimostrato di avere davvero stoffa. Già come speaker radiofonica aveva convinto in tantissimi, ma da quando è entrata a far parte a tutti gli effetti della squadra del GF, ha conquistato proprio tutti.

La ragazza, che riveste ormai i panni di opinionista social al fianco dell’immensa Cesara Buonanici, si è contraddistinta per i suoi modi, sempre garbati e gentili. Ha, infatti, sempre espresso la sua opinione in modo calmo e pacato, conquistando presto la simpatia del grande pubblico: insomma, dobbiamo riconoscere che la vulcanica Giulia Salemi ha passato il testimone ad una persona davvero valida!

Anche nel corso della sua recente intervista a Verissimo, infatti, Rebecca si è fatta conoscere sotto diversi aspetti, parlando sia dell’entusiasmo del far parte del team del Grande Fratello, ma anche del suo privato, presentando a tutti la sua dolce metà ormai da diversi anni, ovvero l’ex corteggiatore di U&D Alessandro Basile.

Rebecca Staffelli, le sue parole su Varrese e Sara Ricci

In questi ultimi giorni, la Staffelli ha deciso di chiacchierare un po’ con i suoi follower, anche in merito ad alcuni concorrenti del reality. Chiaramente, l’opinionista ha risposto alle domande che le sono state poste con grande sincerità, anche a quelle più scomode.

Se la ragazza ha espresso grande simpatia per la coppia formata da Letizia e Paola, non altrettanto ha dimostrato quando le hanno chiesto cosa pensasse di uno dei nuovi ingressi, ovvero l’attrice teatrale Sara Ricci. “Sono un po’ scioccata dall’atteggiamento di Sara, da diva, da superiore, altezzosa… Non mi ha fatto impazzire.” ha rivelato.

L’opinionista ha, per lo più, fatto riferimento alla tendenza della Ricci a rimarcare la questione della carriera: “Trovo che sia veramente poco elegante dire a qualcuno ‘io sono più famosa di te, ho un’immagine e una carriera alle spalle che tu non hai quindi non puoi capire‘. Insomma, un po’ meno” ha poi aggiunto.

In generale, ha anche chiarito che non si tratta di un bell’esempio da dare, soprattutto per i giovani. L’opinionista ha anche risposto (in modo molto onesto) a chi le ha chiesto di esprimere un parere su Varrese: “L’atteggiamento di Massimiliano, a malincuore, l’ho trovato più volte pesante ed esagerato” ha ammesso.

Dopo aver chiarito quanto sia importante comunicare e di quanto le parole abbiano un peso, ha aggiunto anche: “Questo atteggiamento e modo di comunicare a me non piace nella maniera più assoluta (…) È proprio un modo che trovo diseducativo, maleducato. Spero lui possa cambiare registro e capire di aver sbagliato”. Insomma, un pensiero conciso e lineare, senza troppi peli sulla lingua: e a voi sta piacendo Rebecca al GF?