I teen drama per rivivere gli anni dell’adolescenza

Da Beverly Hills 90210 a The O.C., i teen drama ci fanno rivivere con nostalgia i momenti passati dell’adolescenza.

Da Beverly Hills 90210 a The O.C., sono diversi i teen drama che sono rimasti nella storia della televisione e che, ancora oggi, possono essere “maratonati” grazie a cofanetti DVD/Blu-ray o piattaforme di streaming online. I teen drama sono quelle serie TV che hanno come protagonisti indiscussi gli adolescenti.

Tra le più amate in assoluto come genere, questo tipo di serie attrae non soltanto un pubblico di teenager, ma anche chi questa fase della vita l’ha superata. Problemi a scuola, amori e amicizie sono spesso al centro delle trame degli episodi. Ripercorriamo insieme alcuni dei teen drama più belli, per rivivere gli anni dell’adolescenza.

I teen drama più amati: Beverly Hills 90210 e Dawson’s Creek

Ideata da Aaron Spelling e Darren Star, Beverly Hills 90210 è stata prodotta dal 1990 al 2000 per ben dieci stagioni. Considerato il teen drama per eccellenza, racconta la vita di adolescenti come nessuno aveva mai fatto prima di allora: affrontando temi “scottanti” come la sessualità, l’anoressia, l’AIDS, l’alcolismo e la droga. Ancora oggi, è apprezzabile quanto questa serie sia attuale nonostante siano passati parecchi anni dalla sua prima messa in onda. Ambientata proprio a Beverly Hills – nella contea di Los Angeles – vede protagonisti i gemelli Brenda Walsh (Shannen Doherty) e Brandon Walsh (Jason Priestley) e gli amici Dylan McKay (Luke Perry), David Silver (Brian Austin Green), Kelly Taylor (Jennie Garth), Donna Martin (Tori Spelling), Steve Sanders (Ian Ziering) e Andrea Zuckerman (Gabrielle Carteris).

Prodotta dal 1998 al 2003 per sei stagioni da Kevin Williamson, Dawson’s Creek vede al centro i tormenti da adolescente dell’aspirante regista Dawson Leery (James Van Der Beek), appassionato di cinema. Dawson vive a Capeside, è innamorato da sempre della sua best friend Joey Potter (Katie Holmes) e nella sua vita gravitano anche gli amici Pacey Witter (Joshua Jackson) e Jen Lindley (Michelle Williams). La serie tratta temi di una certa rilevanza, come la salute mentale e l’omosessualità.

The O.C. e Veronica Mars

The O.C. può essere considerata l’erede di Beverly Hills 90210. Prodotta per quattro stagioni dal 2003 al 2007 e creata da Josh Schwartz, è ambientata a Newport Beach, Orange County in California. Protagonista è la benestante famiglia Cohen, composta dai genitori Sandy Cohen (Peter Gallagher) e Kirsten Cohen (Kelly Rowan), dal figlio Seth (Adam Brody) e dal problematico Ryan Atwood (Benjamin McKenzie). Quest’ultimo viene adottato dai Cohen, esempio di estrema generosità: adottandolo, gli donano una possibilità di riscatto; possibilità che il ragazzo fa fruttare, cambiando vita e diventando, a tutti gli effetti, un fratello per Seth. Anche The O.C. tratta temi come la violenza sessuale, l’alcolismo, la droga, gli abusi e la povertà.

Infine – sebbene vi siano teen drama come Buffy The Vampire Slayer o Pretty Little Liars, che mischiano anche elementi horror, fantasy, thriller e mystery, tra le altre cose – è da segnalare Veronica Mars. Serie TV adolescenziale ideata da Rob Thomas e prodotta per tre stagioni dal 2004 al 2007, ha ottenuto un film nel 2014 e una quarta stagione nel 2019 per raccontare la vita – prima da adolescente e, poi, da adulta – di Veronica Mars (Kristen Bell). Ambientata nell’immaginaria Neptune, Veronica studia, ma veste anche i panni da investigatrice privata per risolvere alcuni casi.