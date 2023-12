“Porta dell’inferno”: l’incredibile scoperta di un esploratore all’interno del cratere fiammeggiante

Un esploratore è sceso per la prima volta nella “Porta dell’Inferno”: ciò che ha scoperto potrebbe dimostrare l’esistenza degli alieni.

Il cratere fiammeggiante noto anche come “Porta dell’Inferno” è un mostruoso pozzo di fiamme che arde da più di 40 anni nel deserto. Un esploratore che per primo scese nel cratere, scoprì qualcosa che potrebbe aiutare a dimostrare l’esistenza degli alieni. Il cratere si trova a poca distanza da Derweze, un paesino nel centro del Turkmenistan, ed è uno dei fenomeni geologici-ambientali più notevoli al mondo.

Nonostante le molte ore di preparazione, quando George Kourounis lo visitò nel 2013, c’erano ancora molte domande senza risposta. Quest’ultimo riferì al a National Geographic che secondo alcuni geologi locali il cratere si sarebbe formato negli anni Sessanta, ma che l’incendio si sarebbe sviluppato soltanto negli anni Ottanta. Tuttavia, la sua incredibile impresa, portò alla luce nuove interessanti rivelazioni sul mondo degli alieni.

Il viaggio alla scoperta della “Porta dell’inferno”: l’incredibile rivelazione

Sono state rilasciate immagini sbalorditive di George Kourounis, mentre si calava a 100 metri di profondità all’interno della “Porta dell’Inferno”, a 1000°C. Il canadese fu visto penzolare sopra rocce fuse che vomitano gas caldi mentre scendeva nella fornace ardente vestito con una tuta protettiva argentata. George fece parte della prima spedizione in assoluto nel pozzo delle fiamme. L’intenzione del viaggio era raccogliere maggiori informazioni sugli ambienti estremi.

L’esploratore ha riferito che l’obiettivo dietro l’intera spedizione era quello di prelevare alcuni campioni del terreno sul fondo e vedere se c’era qualche batterio estremofilo che avrebbe potuto fornire indizi fondamentali sulla vita aliena in questi ambienti estremi. I campioni di terreno furono consegnati al dottor Stefan Green, il microbiologo della spedizione.

Il dottor Stefan disse che aveva trovato alcuni tipi di batteri nel terreno del fondo del cratere. Questi estremofili sono, secondo il dottor Stefan, “arricchiti” dall’alta temperatura e dai bassi livelli di nutrienti della Porta dell’Inferno. Insieme a questa scoperta di vita inaspettata in uno dei luoghi più inospitali della Terra, la Porta dell’Inferno ha una sfumatura extraterrestre, secondo Kourounis.

Anche dopo molte ore di preparazione per l’impresa terrificante, l’esploratore ha ammesso di essere stato profondamente nervoso. Kourounis ha riferito le incredibili emozioni che ha provato. “Ero in un posto dove nessun essere umano era mai stato. Era come mettere piede su un pianeta alieno. È stato emozionante, avventuroso, pericoloso, una prima mondiale e un contributo alla scienza.

L’incredibile punto di riferimento, ufficialmente chiamato Cratere Darvaza, è in fiamme da più di 40 anni dopo che un incidente di perforazione ha costretto gli scienziati sovietici a dargli fuoco per bruciare il gas in eccesso. Quando George venne a sapere che il governo del Turkmenistan stava progettando di spegnere le fiamme, decise di visitare il luogo. In passato ha affrontato i vulcani e ha rivelato che il suo scopo, oltre a camminare sulla superficie del fuoco, era quello di raccogliere campioni di terra da analizzare.