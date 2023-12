GF, nuovo ingresso alle porte? Ecco di chi si tratterebbe

Al GF non scarseggiano i nuovi ingressi: per la puntata di lunedì, spunta un nome particolarmente interessante.

Il GF non smette mai di riservare sorprese, soprattutto in fatto di nuovi ingressi con lo scopo di accendere ulteriormente le dinamiche all’interno della casa. Tra le ultime arrivate, ad esempio, troviamo Perla Vatiero (ex di Mirko Brunetti) e l’attrice Sara Ricci (ben nota a Betrice Luzzi).

Chiaramente le scelte fatte dagli autori non sono mai casuali, motivo per cui quando è previsto un nuovo ingresso all’interno della Casa, non può non mancare estrema curiosità nei telespettatori. Tra le notizie più certe, ad esempio, si attende fortemente l’entrata di Rosanna Fratello (confermata da Dandolo, Maggio e Candela) ma, soprattutto, di Greta Rossetti, che inevitabilmente metterà ulteriormente un bel po’ di pepe nel rapporto tra Mirko e Perla.

Le due donne, con tutta probabilità, diventeranno concorrenti ufficiali del reality già da domani stesso: tuttavia, secondo quanto riportato da MondoTV24, anche il prossimo lunedì sarebbero previsti dei nuovi ingressi all’interno della Casa più spiata d’Italia. Di uno, inoltre, avrebbe anche già svelato l’identità: ve ne parliamo andando avanti con la lettura.

GF, ecco un papabile ingresso nella puntata di lunedì

A quanto pare quest’anno gli autori hanno deciso di mischiare bene le carte, in modo tale che la nuova edizione sia ricca di dinamiche coinvolgenti e colpi di scena. Ebbene, tra i vari ingressi più intriganti è previsto proprio un ragazzo nip, ma non poi così tanto.

Si tratta di Federico Massaro, un ragazzo non così tanto conosciuto sui social, ma comunque già ben integrato nel mondo della moda: da tempo, infatti, lavora come modello per brand anche decisamente noti ed importanti (Calvin Klein, per citarne uno). Una cosa è certa: se dovesse davvero entrare al Grande Fratello, non passerebbe assolutamente inosservato!

Lo stesso Alfonso Signorini, qualche giorno fa, ha risposto ad alcune domande dei suoi follower in merito a dei potenziali nuovi concorrenti del reality. Chiaramente non sono emersi dei nomi e cognomi al di fuori di quelli già noti a tutti: in particolare, però, il presentatore ha parlato di un uomo non conosciuto, proveniente da da Seul. Oltre questo, però, non è ancora dato sapere!

Insomma, non ci resta che seguire le prossime puntate del Grande Fratello per capire cosa succederà all’interno della Casa e, soprattutto, se i nuovi ingressi riusciranno a mettere un po’ di scompiglio tra i concorrenti attuali.