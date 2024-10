Oroscopo dal 7 al 13 ottobre, i ritardi del destino non precludono l’amore: i sentimenti sono ricambiati!

Il mese di ottobre accende i sentimenti secondo l’Oroscopo dal 7 fino al termine della settimana. Arrivano le risposte tanto attese.

L’entrante settimana di ottobre prevede scintille di emozioni e passioni accese: l’amore è nell’aria! Cosa c’è da aspettarsi? Dichiarazioni, evoluzioni di rapporti, stabilizzazioni, e tanta voglia di stare tra le braccia di chi si ama. È il momento giusto per realizzare i propri sogni sotto l’aspetto relazionale. Agire con spontaneità, e soprattutto con sincerità. Chi sono i destinatari delle previsioni migliori? Classifica con analisi di Previsioni e Transiti Astrologici: le Stelle conservano i segreti dell’Universo.

In amore non ci sono regole prestabilite, né manuali d’istruzione che possano aiutare a conquistare la persona dei propri sogni. Quel che è certo però è che non si può scappare dalle emozioni, specialmente quando da tempo si nascondono gelosamente. Anche solo pronunciare ad alta voce alcuni pensieri, destabilizza persino i più coraggiosi in amore. Chi ha la meglio? Non è detto che tutto vada per come sperato, ma senza ombra di dubbio è il momento propizio per consolidare dei rapporti, dare una svolta ad alcuni, e ripristinare le ferite del cuore. Cosa comporta tutto questo?

Promesse, baci, tenerezze, e sogni fatti ad occhi aperti che diventano realtà. Perché dire addio a tutto questo, se c’è la possibilità di essere felici? La contentezza è l’anticamera del benessere, renderla permanente è ciò che rende infinitamente vivi. Niente può abbattere un cuore innamorato peggio del rimpianto.

I Transiti Astrologici che favoriscono occhi a cuoricino e tanta leggerezza, sono due Trigoni con protagonisti Venere-Marte e Mercurio-Giove. Si tratta degli Astri dell’Amore, Guerra, Pensiero e Vitalità. Tutto è indirizzato in una competizione con il destino. Sembra come se i destini di chi prova forti sentimenti, siano destinati a non incrociarsi mai, ma è qui che accade l’impensabile. Dallo sconforto si passa all’entusiasmo più sfrenato. Si intersecano le traiettorie dei Pianeti, e i momenti d’amore sono favoriti per assurdo da dei… ritardi!

Come se non bastasse Plutone, Astro della Rivoluzione, entra in Aquario, Segno Zodiacale dell’anticonformismo per eccellenza, ed è qui che tutto si “stravolge”. Verità profonde, o meglio attese da lungo tempo, si palesano dinnanzi a chi non credeva più di potersi innamorare, dichiararsi, e risollevare un cuore triste. C’è un modo per ottimizzare il massimo dei benefici da questa situazione, ecco come comportarsi: le Stelle hanno tanti consigli!

Oroscopo dal 7, risposte definitive: è amore o un abbaglio?

Mercurio in Scorpione le verità scoperte diventano sempre più profonde, tanto da intensificare la natura dei rapporti. Niente può distruggere ciò che è stato unito, anche soltanto da uno sguardo. L’intensità della portata dell’evoluzione è garantita da un senso di intuizione che funge da guida nella situazione corrente. Ogni segno subisce le conseguenze delle sue azioni, e per alcuni “osare” significa fare proprio ciò che permette loro di essere finalmente felici.

Oroscopo dal 7, la Triade si innamora e nessuno può fermarla!

Sagittario, Aquario e Toro sono nella loro fase più luminosa: degli errori passati hanno fatto tesoro, e sono gli amanti più desiderati dello Zodiaco! Acquisiscono forza, tempra, e vigore davanti a tutte le situazioni. Nessuno può battere chi sente l’amore scorrere nelle vene, soprattutto perché mai come adesso sono in grado di dare voce ai loro sentimenti. C’è chi si innamora ogni giorno della persona amata e chi per la prima volta, tutti però devono vivere questa fase con la massima leggerezza possibile.

Segue un Quintetto di delusi, ma non smettono di crederci

Gemelli, Ariete, Pesci, Bilancia e Cancro ci credono nonostante i graffi sul cuore, e in questo sono forti come quasi dei veri Highlander possono sopportare. Il punto è che si rendono conto degli sbagli commessi, e adesso cercano con gesti disperati di “rattoppare” letteralmente gli aspetti acuminati che non accettano nei rapporti vissuti. Uscire dalla zona di comfort è il primo passo, e dopo un atto di presa di coscienza, accettare l’amore che si merita.

Conclusione con un Quartetto mal assortito: le emozioni non si spiegano

Capricorno, Leone, Scorpione e Vergine non ne vivono una “giusta”. Complice il loro cercare di spiegare tutto, l’impazienza, e l’ossessione per la perfezione. Non si possono sempre avere tutte le risposte a portata di mano, e quelle giunte li hanno un po’ buttati giù, perché si sarebbero aspettati molto altro. In amore non ci sono buone nuove, forse perché bisogna capire una volta per tutte qual è l’atteggiamento giusto. Nessuna pretesa o fretta, ma seguire il proprio istinto.