Noemi Bocchi interrompe il silenzio: ecco la reazione pubblica alle accuse del documentario Unica

Noemi Bocchi dopo mesi di silenzio non si trattiene e più: ecco la risposta alle accuse fatte da Ilary Blasi.

A seguito dell’uscita su Netflix del documentario dal titolo Unica, che riprendere la dedica che Francesco Totti fece in campo a Ilary Blasi per dichiarare pubblicamente il suo amore per lei, il campione del mondo ha commentato la versione data dalla ex moglie sulla fine del loro matrimonio, e ora è arrivata anche la replica della sua nuova compagna.

Ilary Blasi ha ripercorso la vicenda, le foto dei paparazzi, i tradimenti smascherati e le segnalazioni che hanno portato alla luce la storia nata tra Noemi Bocchi e Francesco Totti, trasformandola da filrt presunto a relazione d’amore ufficiale. Così la nuova partner del calciatore ha deciso di dire la sua e, finalmente, nelle scorse ore ha risposto a tono.

Noemi Bocchi, la risposta pubblica alle accuse di Ilary Blasi nel documentario Unica

Negli ultimi giorni non si parla che del triangolo Ilary Blasi – Francesco Totti – Noemi Bocchi. L’argomento infatti è tornato in auge, dopo qualche mese, in particolar modo da quando si sono riaccesi riflettori sul matrimonio naufragato tra l’ex letterina e l’ottavo di Roma, così come è stato chiamato per anni Totti, per via delle sue imprese calcistiche nella squadra della Roma.

Ilary Blasi, infatti, ha deciso di rilasciare una lunga intervista di un’ora e mezza agli autori della piattaforma Netflix, che hanno creato un documentario autobiografico dal titolo provocatorio Unica. In Unica Ilary Blasi ha sviscerato tempi, modalità, ed eventi che hanno caratterizzato la scoperta del tradimento da parte di Francesco Totti, e la conseguente fine del matrimonio, e il divorzio della storica coppia.

Francesco Totti in realtà era stato il primo ad alzare il sipario sulla vicenda, rilasciando nell’estate del 2022 una lunga intervista al Corriere della Sera, nella quale aveva raccontato dei furti di Rolex e borse griffate avvenuti sotto il tetto della loro villa dell’Eur, ed era stato lui a dire “Non sono stato io a tradire per primo”. Ilary Blasi però ha cercato di raccontare la sua verità, dicendo di essere stata vittima di un fraintendimento da parte dell’ex marito, e di aver poi successivamente scoperto, grazie alla piccola figlia Isabel, dell’esistenza nella vita di Totti di un’amante, che inizialmente Francesco aveva detto essere soltanto una conoscenza, con cui non aveva avuto nulla a che fare

All’indomani dell’uscita del documentario, Francesco Totti ha commentato “Faccia e dica quello che vuole”, facendo di fatto spallucce rispetto alla vicenda. Noemi Bocchi invece dall’inizio di questa vicenda ha sempre mantenuto il silenzio stampa, e non ha mai rilasciato interviste. Nelle scorse ore però forse non è riuscita più a trattenersi e così ha pubblicato una storia su Instagram dalla didascalia molto esplicita. Nella foto che ritrae una donna, forse un’attrice, intenta a fumare si legge: “Non ho tempo per le cose che non valgono niente”, e questo sembra proprio rappresentare la sua posizione, che continua a essere quella del massimo riserbo sulla vicenda. Dunque per il momento potrebbero non esserci altre repliche e risposte pubbliche da parte di Noemi Bocchi.