Mermec si espande ancora di più all’estero: arriva l’accordo col paese

L’azienda italiana leader nel settore delle infrastrutture e non solo continua ad essere protagonista in sempre più paesi: il nuovo accordo.

Un nuovo grande accordo firmato da Mermec, più protagonista che mai a livello internazionale; l’azienda italiana, fondata nel 1970 e ancora oggi con sede principale a Monopoli, è da decenni leader nel settore delle infrastrutture ed i vari progetti attivi in tantissimi paesi esteri dimostra una crescita esponenziale.

Focalizzata nello sviluppo di tecnologie per il trasporto ferroviario e applicazioni industriali, di recente l’azienda ha presentato i piano per lo sviluppo della sua attività dedicate alle infrastrutture in Australia, ma non è di certo l’unica novità di questo periodo.

Come riportato da lapresse.it, infatti, è stato di recente sottoscritto a Manila un nuovo accordo, che porta Mermec a collaborare col governo delle Filippine in merito a programmi di formazione altamente qualificati: ecco tutti i dettagli a riguardo, ennesimo traguardo raggiunto dall’azienda.

Mercec sigla un nuovo accordo con le Filippine: la novità per l’azienda italiana

I dettagli del nuovo accordo siglato tra il Governo delle Filippine e il gruppo Mermec sono stati riportati direttamente da LaPresse; questa partnership, formalizzata con una grande cerimonia nella capitale Manila, mira ad accrescere le competenze del Paese nell’ambito del monitoraggio delle infrastrutture ferroviarie, della sicurezza e delle procedure di manutenzione.

“Investire nei trasporti vuol dire lavorare per un futuro più sostenibile. L’iniziativa non solo risponde alle esigenze di formazione dei talenti locali, ma cerca anche di riportare in Patria competenze preziose per contribuire alla crescita delle Filippine“, sono state le parole del vicepresidente per gli Affari Internazionali di Mermec, Angelo Petrosillo. Grazie a questo accordo, viene mosso il primo passo verso la creazione di un Centro Nazionale di Diagnostica, con l’obiettivo di far tornare in patria professionisti del settore per contribuire allo sviluppo del paese.

“L’attenzione alla formazione è un elemento chiave per la gestione economica delle infrastrutture ferroviarie. La collaborazione con Mermec, riconosciuta come leader mondiale nell’eccellenza hi-tech, è destinata a portare progressi senza precedenti al settore dei trasporti delle Filippine” ha dichiarato invece, in merito all’accordo, Anneli Lontoc, sottosegretario del Dipartimento dei Trasporti delle Filippine. Un nuovo traguardo raggiunto da Mermec, che con importanti accordi commerciali sta affermando sempre di più la sua presenza nell’Asia-Pacifico.