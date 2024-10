Al Monaco Yacht Show la 29esima edizione del Captains’ Forum

Durante il Monaco Yacht Show allo Yacht Club de Monaco si è svolto il 29° Captain’s Forum: le tematiche trattate all’evento.

Lo Yacht Club de Monaco continua ad ospitare una serie di eventi dedicati alla crescita e allo sviluppo del settore della nautica da diporto, tra sport e innovazioni per favorire una sostenibilità sempre più evidente. Dopo aver ospitato una nuova edizione dello Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous e siglato un nuovo accordo con Astir Marina Vouliagmeni, il club continua ad essere un punto di riferimento per la nautica internazionale.

Durante il Monaco Yacht Show, organizzato in occasione della Giornata mondiale marittima, si sono riuniti presso il club monegasco circa cento capitani in rappresentanza di una flotta di 4.200 m di lunghezza lineare, dando vita al 29esima edizione del Captains’ Forum.

I confronti effettuati lo scorso 26 settembre durante il 29° Captains’ Club hanno avuto come protagoniste tematiche attuali ma anche proiettate verso il futuro; lo stesso Bernard d’Alessandri, segretario generale dello YCM, ha sottolineato come capitani e armatori, in una responsabilità condivisa, avranno modo di lavorare per un futuro sempre più sostenibile. Ecco tutti i dettagli della manifestazione, riportati da LaPresse.

Il 29° Captains’ Club al Monaco Yacht Show: l’evento allo YCM per un futuro sostenibile

Come riportato da LaPresse, durante il Captains’ Forum le discussioni sono state dedicate a tre particolari aree tematiche del settore, ovvero l’importanza della leadership, l‘innovazione tecnologica ed ecologica e le migliori pratiche da adottare al fine di avere uno yachting sempre più ecologico.

Le soluzioni pratiche proposte, per lo sviluppo delle quali, senza dubbio, i capitani hanno avuto un ruolo importantissimo, vanno verso l’incoraggiamento dell’uso dell’intelligenza artificiale per ottimizzare la gestione delle risorse, oppure ad esempio l’iniziativa Blue Pledge, una carta ecologica firmata da ben 150 membri che fanno parte del Captains’ Club. Stando ai sondaggi effettuati prima dell’organizzazione della nuova edizione del Captains’ Forum, oltre il 60% dei capitani interrogati (circa 130) hanno evidenziato l’importanza di proteggere gli oceani, con la maggioranza che suggerisce norme ambientali più stringenti in futuro.

Proprio grazie al sostegno e all’organizzazione del Captains’ Club, lo Yacht Club de Monaco è un vero e proprio punto di riferimento per favorire la transizione verso una nautica da diporto sempre più sostenibile; il lavoro con proprietari, costruttori e autorità lavora, e questo 29° Captains’ Forum segna un’altra tappa importante di questo percorso.