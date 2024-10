Parte a Monaco il campionato europeo Optimist

Al via per la prima volta allo Yacht Club de Monaco la Optimist European Team Racing Championship: una competizione veramente entusiasmante.

Tra i tanti eventi ospitati dallo Yacht Club de Monaco, relativi alle tecnologie, alle innovazioni e sempre più sistemi per rendere il settore della nautica da diporto sostenibile, non possono mancare ovviamente anche le competizioni sportive, sempre in linea ovviamente con la visione dello YCM.

A partire dal 15 ottobre è iniziata la nuova edizione dell’Optimist European Team Racing Championship, competizione per la prima volta ospitata dallo Yacht Club de Monaco. Organizzata dall’International Optimist Dinghy Association e dalla World Sailing, in collaborazione con FxPro, Monaco Marine e Slam, la gara si svolgerà fino al prossimo 20 ottobre.

Come riportato anche da LaPresse, la gara si svolge in cinque intense giornate, nelle quali sedici team, provenienti da diverse nazioni, si sfidano focalizzandosi sulla strategia e sullo spirito di squadra. Tutti i dettagli riguardo questa nuova competizione nautica.

Allo Yacht Club de Monaco parte la Optimist European Team Racing Championship

Questa nuova edizione dell’ Optimist European Team Racing Championship prevede la sfida fra due team di quattro giovani, ognuno sul proprio Optimist, nella quale per vincere sarà fondamentale mettere in campo una buona strategia, comunicazione e conoscenza delle regole.

Come spiega LaPresse, a vincere sarà il team con meno punti alla fine della gara; con questo format verranno premiate sia le performance collettive ma anche, nonostante la gara a squadre, quelle individuali. In gara in totale sedici team, provenienti sia dall’Italia ma anche dalla Spagna, dalla Polonia, dalla Grecia, dalla Danimarca, dalla Francia, dalla Croazia, dalla Turchia e dalla Svezia, oltre che ovviamente dal Monaco.

A commentare l’evento è stato anche il segretario generale dello Yacht Club de Monaco, Bernard d’Alessandri, sottolineando come questo campionato sia esattamente in linea con i principi del club, oltre che con le sue attività costanti. “Questo evento internazionale fa parte del nostro progetto collettivo Monaco, Capitale dello Yachting Avanzato che attrae competizioni di alto livello. Ci impegniamo a trasmettere i valori dello sport e gli eventi di regata a squadre come questo ne sono un esempio perfetto” sono state le parole, riportate ancora una volta da LaPresse, di Bernardi.