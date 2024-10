Gli aggiornamenti per l’Optimist European Team Racing Championship allo Yacht Club de Monaco

Prime regate alla Optimist European Team Racing Championship: i dettagli sulla competizione allo Yacht Club de Monaco.

In questi giorni, la scena allo Yacht Club de Monaco è tutta occupata dalla nuova edizione dell’Optimist European Team Racing Championship, grandissima e importante competizione che, proprio quest’anno per la prima volta, viene ospitata dal club monegasco.

La gara, che si avvicina alle battute finali in queste ore, è organizzata dall’International Optimist Dinghy Association e dalla World Sailing, in collaborazione con FxPro, Monaco Marine e Slam. Tanti team da tutto il mondo si sfidano per mettere in mostra la validità delle loro strategie e del loro spirito finale, per raggiungere la vittoria finale.

Alla competizione stanno prendendo parte sedici team, provenienti sia dall’Italia ma anche dalla Spagna, dalla Polonia, dalla Grecia, dalla Danimarca, dalla Francia, dalla Croazia, dalla Turchia, dalla Svezia e da Monaco (quest’ultimi col privilegio di giocare “in casa”). Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle regate, le informazioni sull’entusiasmante competizione nautica.

Gli aggiornamenti sulla Optimist European Team Racing Championship

Un primo aggiornamento sull’andamento della competizione arriva da LaPresse, che parla di 65 regate al momento disputate nelle acque monegasche. Nonostante la leggera pioggia che ha caratterizzato il meteo, e con un vento moderato da est e una leggera onda, il ritmo delle regate è stato comunque intensissimo.

La classifica provvisoria parla di un team spagnolo in grande spolvero, in grado di conquistare la testa della classifica; a seguire il team italiano, davanti alla squadra turca in terza posizione. C’è grande attesa per capire chi si aggiudicherà la vittoria finale, che sarà decretata nell’ultima giornata della manifestazione. Anche per questa edizione, la prima allo Yacht Club de Monaco, l’Optimist Team Racing European Championship si sta affermando come un evento veramente imperdibile per una generazione di velisti pronta a scrivere il futuro del settore della nautica.

“Questo evento internazionale fa parte del nostro progetto collettivo Monaco, Capitale dello Yachting Avanzato che attrae competizioni di alto livello. Ci impegniamo a trasmettere i valori dello sport e gli eventi di regata a squadre come questo ne sono un esempio perfetto” erano state le parole del segretario generale dello Yacht Club de Monaco, Bernard d’Alessandri, nel presentare l’evento.