Harry ricorda l’ultima vacanza con William e Diana: “Sorrideva sempre”

L’ultima vacanza a Saint-Tropez è stata davvero magica per il principe Harrry e non solo. Anche William e Diana erano felici come mai prima.

Sappiamo più che bene come in The Crown 6 le prime quattro puntate siano state dedicate solo ed esclusivamente a Lady Diana e agli ultimi mesi in vita prima del tragico incidente in auto a Parigi la notte del 31 agosto 1997. E in queste ultime puntate non solo è emersa una Diana più consapevole ma comunque fragile, ma anche il rapporto straordinario che ha sempre avuto coi suoi figli.

William e Harry adoravano la mamma e di contro Lady D ha sempre ammesso senza problemi come l’unica fonte di gioia per lei fossero proprio i suoi figli. In un mondo che la opprimeva e che ha fatto di tutto per sapere tutto – anche fin troppo morbosamente – di lei, dei suoi amori e persino dei suoi pensieri, i principini le hanno sempre dato tutta la forza necessaria per andare avanti e non mollare mai nonostante tutto.

E il bene che si sono voluti William, Harry e Diana è stato sempre così vero e intenso, che l’ultima vacanza tutti e tre insieme anche a distanza di anni continua a lasciare l’amaro in bocca. Non doveva di certo interrompersi così bruscamente un bene così grande e profondo e malincuore Harry per primo ne è consapevole.

L’ultima straordinaria vacanza di Harry con William e Diana: come è stata veramente?

Ospiti a Saint-Tropez nella villa di lusso di Mohamed Al-Fayed, Diana ha trascorso un’estate davvero felice e spensierata insieme ai suoi figli. E per Harry i ricordi di quell’ultimo viaggio insieme sono più nitidi che mai. “Tutto di quel viaggio a St-Tropez era paradisiaco“, ha raccontato il duca del Sussex nella sua autobiografia ‘Spare – Il Minore‘.

“C’erano molte risate e scherzi, la norma ogni volta che mamma, Willy e io eravamo insieme“, ha continuato il principe, “anche se in quella vacanza ce ne furono ancora di più”. Tutto, insomma, era perfetto e per un attimo Diana non era la donna più chiacchierata del mondo, ma solo la mamma di due splendidi ragazzi di 15 e 13 anni. “Il tempo era sublime, il cibo era gustoso, la mamma sorrideva”.

E anche se lo Spare aveva conosciuto Mohamed Al-Fayed solo una settimana prima di arrivare a Saint-Tropez, il racconto così tenero e delicato di quell’ultimo viaggio insieme resta comunque un colpo al cuore, tant’è che fonti vicine sia a Harry che a William hanno confessato come i due fratelli non guarderanno l’ultima stagione di The Crown. Rievocare quei tempi felici con la mamma è un dolore che nessuno dei due è disposto a sopportare.