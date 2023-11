Simona Ventura, parole durissime contro una collega: tutta colpa di Amici

Simona Ventura rompe il silenzio con uno sfogo davvero inaspettato su una collega: ecco cosa avrebbe rivelato.

Una delle conduttrici che ha mostrato il suo talento in più occasioni è proprio lei, Simona Ventura. Oltre essere una bravissima conduttrice, la donna si è messa in gioco da concorrente dello show del sabato sera Ballando con le stelle mostrando la sua grande dedizione nella danza. Ultimamente, però, ha offerto una confessione inedita su una collega: ecco cosa ha detto.

Simona Ventura è una donna che con la sua professionalità, il suo talento alla conduzione e la sua grinta ha lasciato e lascia ancora oggi un segno indelebile nel mondo dello spettacolo. Attualmente conduce insieme a Paola Perego lo show Citofonare Rai 2 che sta avendo buoni risultati in termini di share.

Attualmente, la Ventura ha deciso di partecipare come concorrente a Ballando con le stelle lasciando spesso senza parole il suo pubblico. Anche il suo compagno e la sua amica Paola Perego sono in gara e dimostrano il loro talento e il loro impegno e dedizione sia durante la performance e sia durante gli allenamenti.

La conduttrice, però, ha voluto fare una precisazione su una collega per la quale non ha espresso parole molto dolci: andiamo a scoprire ulteriori dettagli ma soprattutto di chi si tratta.

Simona Ventura e la frecciatina ad una nota collega: ecco di chi si tratta

La conduttrice del programma Citofonare Rai 2 e concorrente di Ballando con le stelle, Simona Ventura, in una lunga intervista concessa ai microfoni di Vanity Fair, ha lasciato senza fiato il pubblico per le parole poco carine pronunciate nei confronti di Heather Parisi.

Dando delle votazioni come se fosse una giurata, quindi con le famose palette utilizzate dai giudici di Ballando con le stelle, Simona non ha riservato un bel voto alla collega Heather Parisi.

Nel dettaglio, la conduttrice avrebbe affermato: “Heather Parisi? Anche no grazie. Nulla, nemmeno una paletta, semmai una palettata in testa. Poi lei dice delle cose… ha detto di Amici che era tutto preimpostato. Ti giuro c’ero anche io e vedevo tutto. Assolutamente no. Ero una giurata accanto a lei e non c’è nulla di artefatto”.

Le due, infatti, durante la trasmissione Amici, condotta da Maria De Filippi, hanno avuto diversi scontri verbali e discussioni. La donna, però, a differenza di Heather ha dichiarato più volte di voler la pace con tutte le sue colleghe.