Perché a Milano ci sono i fuochi d’artificio ogni sera a mezzanotte?

Questo è un quesito che molti cittadini della città di Milano si pongono da tempo. Ogni sera ci sono i fuochi d’artificio, la verità è davvero incredibile. Resterai senza parole dopo aver letto questo articolo.

Negli ultimi mesi sta aumentando la frequenza dei fuochi d’artificio nella città di Milano. I cittadini segnalano che quasi tutte le sere ci sono spettacoli pirotecnici nel cielo del capoluogo lombardo, ma questa è un’usanza che non esisteva in passato, mentre sta prendendo piede da qualche tempo. È inevitabile che qualcuno chiami le forze dell’ordine a causa del rumore troppo forte, specialmente nelle ore notturne.

Non deve essere facile, specialmente per le persone anziane o per chi si sveglia presto la mattina per andare a lavorare, sopportare i fuochi d’artificio in tarda serata o, addirittura, durante le ore notturne. A volte vengono segnalati fuochi d’artificio anche all’una di notte. Il motivo che spinge diverse persone a organizzare gli spettacoli pirotecnici è incredibile e molti cittadini milanesi sono rimasti sorpresi quando hanno scoperto la verità.

Fuochi d’artificio di notte a Milano: ecco perché vengono sparati

A Milano sembra Capodanno tutti i giorni. Quasi ogni sera, infatti, i cittadini devono sopportare i fuochi d’artificio nel cielo della loro città. Il problema non è lo spettacolo, ma il rumore, che spesso disturba gli abitanti di alcuni quartieri. A volte capita che qualcuno festeggi un compleanno, una laurea o un evento speciale e decida di aspettare la mezzanotte per dare vita a questi spettacoli, altre volte il motivo è molto più inquietante.

Succede anche che la criminalità organizzata spari i fuochi d’artificio per segnalare l’arrivo della droga, sia alle forze dell’ordine che ai potenziali clienti. Si tratta di un messaggio in codice, attraverso il quale i criminali vogliono far capire a tutti di godere della massima impunità. Questi malviventi sparano i fuochi nelle ore tarde, sfidando le forze dell’ordine, proprio per dimostrare a tutti di poter fare tutto ciò che vogliono.

Non si tratta soltanto di spacciare la droga per l’intera città lombarda, ma anche di potersi permettere di tenere svegli i cittadini ogni volta che vogliono. È come se fosse un segnale a tutti: “Non ci disturbate, altrimenti non dormite”. Negli ultimi mesi sono aumentate le segnalazioni da parte dei cittadini milanesi, ma la situazione non è migliorata. Secondo alcune indiscrezioni, sembra che spesso ci siano spettacoli pirotecnici anche in occasione di una scarcerazione.