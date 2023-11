La gieffina ha deciso di sputare il rospo: “Sono stata raccomandata”

La sconcertante dichiarazione della concorrente del Grande Fratello ha fatto presto il giro del web: ecco le sue dichiarazioni.

Nel corso degli anni il Grande Fratello ce ne ha fatte vedere di tutti i colori, soprattutto negli ultimi anni, dove diversi concorrenti sono finiti nei guai per atteggiamenti poco consoni ad un programma in prima serata. Non è un caso infatti che alcuni di loro siano stati addirittura squalificati, come è successo durante la scorsa edizione.

Questo ha portato lo stesso Pier Silvio ad introdurre un nuovo regolamento per tutte le trasmissioni targate Mediaset, che da ora in poi faranno a meno della tv trash in favore di un approccio più sobrio e rispettoso. Il celebre reality di Canale Cinque infatti ha fatto da apripista a questi cambiamenti, dato che la nuova edizione è partita a settembre, ovvero all’inizio del nuovo palinsesto. Sembra però che alcuni inquilini della casa abbiano nuovamente fatto parlare di sé.

La raccomandazione

In queste settimane il pubblico ha potuto conoscere i nuovi inquilini della celebre casa di Cinecittà. Alcuni di loro si sono subito fatti riconoscere grazie alla loro caparbietà e ad un carattere forte e deciso. Tra loro c’è sicuramente Beatrice Luzzi, una delle protagoniste indiscusse di questa edizione e papabile vincitrice.

Ma c’è un’altra ragazza che non si è lasciata intimidire dalla nota attrice romana e anche lei spesso non ha peli sulla lingua. Si tratta di Anita Olivieri, originaria di Roma. Laureata con un Master alla Luiss, la ventiseienne è entrata durante la prima puntata del GF. Fin dai primi giorni ha stretto un buon rapporto con Samira Lui, ex professoressa dell’Eredità, e Giuseppe Garibaldi, il bidello calabrese, complice la loro iniziale permanenza in tugurio, dove sono rimasti fino alla puntata successiva.

Ora che la Lui è uscita dalla casa, il restante duo si è legato ancora di più, a tal punto che Anita ha cominciato a confidarsi con Garibaldi, così come altri inquilini. Nelle ultime settimane ha rivelato alcuni dettagli a dir poco sconcertanti sulla sua partecipazione al programma. Infatti, dato che si tratta di una nip, avrebbe dovuto fare il provino come tutti gli altri.

Ma così non è accaduto. Infatti durante una conversazione avvenuta in casa, la Olivieri ha confessato di non aver fatto il tradizionale provino ma di essere stata contattata sui social. Un vero e proprio colpo di scena se si pensa alle decine di migliaia di persone che hanno cercato di entrare nella casa più spiata d’Italia. E non è finita qua perché secondo alcune indiscrezioni, a scriverle sarebbe stato un autore del reality, con il quale avrebbe intrapreso una relazione. Ma queste, per il momento, rimangono solamente delle voci di corridoio.