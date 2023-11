Perla Vatiero, la reazione dell’ex volto di Temptation Island dopo le sue dichiarazioni al Grande Fratello

La reazione alle parole e ai comportamenti di Perla al Grande Fratello non è tardata ad arrivare. Scopriamo cosa ha fatto l’ex volto di Temptation Island.

Dopo aver assistito agli innumerevoli confronti tra lei e il suo fidanzato storico Mirko Brunetti l’ex protagonista del programma condotto da Filippo Bisciglia ha reagito così: ecco le immagini inaspettate, che parlano chiaro, più di mille parole o dichiarazioni pubbliche.

Perla Vatiero da due settimane è la nuova concorrente del Grande Fratello e il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia ha già smosso gli animi, sia di chi vive con lei nel loft di Cinecittà, sia di chi invece è rimasto fuori, a guardare. Per questo motivo chi ha condiviso con lei il percorso nel viaggio nei sentimenti di Canale 5 ora ha deciso di voltare pagina.

Perla Vatiero, la reazione dell’ex volto di Temptation Island ai suoi comportamenti nella casa del Grande Fratello

Il nome di Perla Variero è diventato famoso per il pubblico che segue i programmi del palinsesto di Canale 5 sin da quando, alcuni mesi fa, è apparsa per la prima volta in tv, con il suo fidanzato Mirko Brunetti. I due hanno affrontato i problemi di coppia attraverso il programma condotto da Filippo Bisciglia. Così a Temptation Island sono si sono resi conto entrambi che tra di loro si era ormai rotto qualcosa.

Lui nel villaggio dei fidanzati, e lei invece in nel villaggio delle fidanzate, hanno raccontato di tutti i difetti caratteriali e delle differenze, che erano diventate insopportabili l’uno per l’altra. Complice dunque la crisi di coppia, entrambi hanno fatto la conoscenza di nuove persone: la single Greta Rossetti e il single Igor.

Tuttavia nei giorni scorsi Perla Vatiero e Mirko si sono ritrovati sotto lo stesso tetto, perché entrambi ora sono concorrenti del Grande Fratello, così hanno avuto modo di ripercorrere le tappe della loro storia d’amore, gli errori commessi, e in qualche modo di riavvicinarsi. Anche se non sono tornati insieme, si nota il loro legame speciale e l’aggetto che provano uno per l’altra. Intanto però fuori c’è Greta, che è ancora la fidanzata di Mirko, e i telespettatori si domandano come reagirà e che cosa accadrà. Intanto, a quanto pare, mentre il pubblico attende le decisioni della fidanzata di Mirko, qualcun altro ha già deciso, e ha già scelto di voltare per sempre pagina.

Si tratta di Igor, il quale ha dimenticato Perla, tra le braccia di una nuova ragazza. Negli ultimi giorni di fatti ha ufficializzato la relazione con la nuova fiamma, pubblicando diverse stories e post su Instagram, e condividendo alcuni scatti social inequivocabili. Le foto infatti sono state corredate da dediche romantiche importanti, e cuori. La fortunata si chiama Giulia Colacchi e fa la fotomodella, per ora non sappiamo molto di lei, ma quel che è certo è che Perla in questo momento sembra già un ricordo lontano.