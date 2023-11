Webuild, altre novità: lanciando un grande programma di assunzioni

Webuild continua ad investire e lancia un grandissimo programma di assunzioni al Sud: le novità per una delle eccellenze italiane.

Arrivano altre novità per Webuild, che continua ad espandersi e a portare avanti la sua attività imponendosi come leader del settore delle costruzioni e dell’ingegneria, nel nostro paese come all’estero; il gruppo multinazionale, nato da Salini Impregilo (già fusionei dei gruppi Salini e Impregilo) è coinvolto con attività di ingegneria civile e non solo in più di 50 paesi, ma non ha nessuna intenzione di smettere di crescere.

Di recente, come riportato da LaPresse, c’è stato un importante cambiamento con l’acquisto di 100 mila azioni Webuild S.p.A (ad un prezzo medio ponderato di 1,8446 euro per azione) da parte del già Direttore Generale del gruppo Massimo Ferrari, ma le novità di questi ultimi giorni non si limitano a questo.

Arriva infatti una bellissima notizia per chi fosse interessato a lavorare nel settore: il gruppo Webuild ha lanciato il progetto “Cantiere Lavoro Italia”,un nuovo programma di formazione che si dà l’obiettivo di inserire migliaia di giovani (occupati e non) nel settore della costruzione di grandi infrastrutture.

Webuild lancia un nuovo programma di assunzioni: i dettagli

Come riportato da lapresse.it, Webuild ha presentato a Belpasso (provincia di Catania) il nuovo progetto dedicato alla formazione e all’assunzione del personale. Nello specifico, il progetto portato avanti dal gruppo multinazionale riguarda regioni del Sud Italia come Sicilia e Calabria. Nella stessa città di Belpasso è stata inaugurata la prima fabbrica automatizzata dei conci, alla presenza dell’amministratore delegato di Webuild Pietro Salini e dal Presidente RFI Dario Lo Bosco; con loro, anche due istituzioni politiche di rilievi, Renato Schifani e Roberto Occhiuto, presidenti delle Regioni.

“Abbiamo lanciato un programma di assunzione per 10.000 donne e uomini nel prossimo triennio, di cui l’88% nel Sud Italia e un programma di formazione specializzata focalizzato su attrazione di giovani talenti e persone non occupate” ha spiegato l’AD del gruppo, sottolineando come questo programma sia essenziale per pensare in grande e per “disegnare tutti insieme un nuovo futuro per il nostro Paese”.

Attualmente, per quanto riguarda il Sud Italia, Webuild sta realizzando in totale la bellezza di 19 progetti, che riguardano sia tratte ferroviarie che stradali; un coinvolgimento diretto sul territorio, che punta ancora di più a valorizzare anche i cittadini del posto.