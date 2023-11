Oroscopo dal 27 fino al 3 dicembre: ci vuole tempo per dare il giusto spazio all’amore!

Oroscopo dal 27 fino ad inizio mese, lo Zodiaco deve tornare in riga: le previsioni parlano d’amore, ma non sono piacevoli per tutti!

Si sta avvicinando il periodo dell’anno più romantico e magico, ma c’è un po’ di caos nel cielo dello Zodiaco. Alcune personalità sono così immerse nei loro obiettivi, che spesso dimenticano che c’è tanto altro di bello da vivere. Mai dare per scontati i sentimenti, sono quelli cha danno forma ai pensieri e alle azioni. Pochi transiti, ma intensi. Tutte le previsioni dei segni dello Zodiaco.

La chiusura del mese di novembre è particolare, perché quasi tutti, nolenti e dolenti, hanno cercato di chiarire alcune situazioni. La complessità delle relazioni non rende tutto facile, ma c’è davvero la volontà di trarre qualcosa di bello da tanta confusione. Le Stelle manifestano la volontà più potente che ci sia: trovare, dimenticare, e mettere in pausa, l’amore. Com’è possibile?

Riuscire a mettere in stand-by i sentimenti non è fattibile, ma c’è la capacità di ragionamento che nonostante sia un po’ in crisi, allevia alcune paturnie dell’animo. In una parola, l’amore sarà grande protagonista, ma non per come lo si desidera. Niente passione, solo presa di coscienza, è il momento di evolvere.

Mercurio in Capricorno e Sestile Mercurio-Saturno: il Pianeta del Pensiero e quello del Rigor di Logica comunicano in maniera solida e concreta, soprattutto per la potenza del segno di Terra. Non c’è spazio per sofismi e filosofare, ma entra in gioco la voglia di concretizzare dei pensieri. Ciò non avviene in tutti i casi, ma è proprio il ragionamento che converge in questa dimensione. Non si fantastica più, si dà spazio alla realtà.

Quadratura Venere-Plutone, gli Astri dell’Amore e della Metamorfosi però si fanno sentire, e richiedono un cambiamento. Di certo avverrà, ma sarà per come aspettato?

Oroscopo dal 27, cosa succede? Tutto si complica!

Da quanto si evince, l’amore è grande protagonista, ma la necessità di cambiamento potrebbe portare sia tristezza che felicità. Chi è abile nel destreggiarsi tra le evoluzioni, la prenderà con filosofia anche se andrà male, ma chi rimane ancorato alle proprie insicurezze e debolezze, non andrà lontano. Ecco chi sono quelli che vivranno meglio e chi peggio questo caos astrale.

Oroscopo dal 27, la triade prende il sopravvento: meglio così!

Ariete, Pesci e Vergine, arriva il momento della rivalsa! Per la triade c’è una novità che potrebbe sembrare “nulla di che”, ma che in realtà si rivela la miglior cosa che si potesse desiderare dopo un periodo assurdo. Arriva la pace dei sensi, quella che non fa desiderare nulla, ma che rende lieti ed in armonia con tutto il creato, persino con i rivali sul posto di lavoro e in amore. Si prospetta un mese di attesa, ma non c’è impazienza, si abbraccia la possibilità delle nuove notizie, ma senza essere in balia delle emozioni.

Segue un quintetto schizzinoso, ci vuole un po’ di sensibilità!

Sagittario, Gemelli, Capricorno, Cancro e Leone, un quintetto che per ora è poco aperto al prossimo, e ne subisce tragiche conseguenze. Anche per questi amici non capiterà niente di assurdo, ma alcuni errori perpetrati nel tempo determinano delle conseguenze poco piacevoli. Si raccoglie ciò che si semina, e se si è dato poco spazio al cuore, non per forza amore anche tutto il resto, non ci si può disperare se quello che si desidera non lo si raggiunge. Appunto, non solo un rapporto affettivo, ma anche nel lavoro, ad esempio se non c’è ambizione, si resta nello stesso punto e non si emerge. Ci vuole più sensibilità nel senso di ascoltare il cuore e agire per esso, non aspettare che sia il destino a farlo, perché questo non fa proprio nulla!

Concludiamo con un quartetto di viziati: meglio farsi da parte!

Malissimo per Scorpione, Bilancia, Toro e Aquario, un mix di segni che non hanno capito proprio nulla in questo periodo. La confusione che hanno in testa si riversa in tutto ciò che fanno, e questo complica i rapporti e rende tutto privo di logica nonostante questa sia molto cercata in questa fase. Non ci saranno “pessime vacanze”, ma è bene stare attenti ad alcuni dettagli proprio adesso, perché se si trascurano, ci potrebbe essere qualcosa che rattristirà considerevolmente più avanti. Amore, amicizia, salute e desideri, attenzione ai piccoli gesti, sono quelli che determinano la riuscita delle grandi cose. E se non si sa cosa fare? Meglio stare fermi, ma non senza ascoltare: aprire bene le orecchie, altrimenti si perdono le informazioni che servono per la crescita personale!