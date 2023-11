William è stato eletto l’uomo più sexy del mondo: dietro di lui solo Vin Diesel

Nonostante le critiche del principe Harry, il web ha eletto il principe William l’uomo più sexy del mondo.

Diciamo pure come gli spunti di riflessione e confessioni inedite in ‘Spare – Il Minore‘ non manchino, anzi a dirla tutta Harry ha fornito veri e propri scoop tutto con dovizia di particolari, specialmente sul fratello William.

Se fino a un anno fa, infatti, il duca del Sussex si era limitato a esprimere la propria preoccupazione per il fratello maggiore, secondo lui intrappolato all’interno di un meccanismo più grande di lui che è la Corona inglese, nella sua autobiografia Harry ha deciso di andare oltre.

Senza mezzi termini, infatti, il principe ha ammesso come William fosse un violento. Tant’è che ha riportato la lite accesissima tra i due a causa di Meghan Markle, oggetto di più di un attrito per la famiglia Windsor. Ma non è stato l’unico aspetto inedito su William. Lo Spare ha anche parlato della calvizie del fratello. In occasione del funerale del nonno Filippo, Harry avrebbe realizzato quanto fosse dilagante la calvizie di William. Ma non finisce qui.

Per il web non ci sono dubbi: è William l’uomo più sexy del mondo

Il duca ha anche aggiunto come senza una chioma folta, William non assomigliasse poi più così tanto alla mamma Diana. In diverse occasioni, infatti, la stampa britannica e non solo aveva evidenziato come il fratello maggiore e Lady D fossero praticamente identici con grande dolore di Harry che è sempre stato un po’ geloso di William e non ha mai superato del tutto la morte tragica dell’amata madre.

Ora però il principe può prendersi la sua piccola rivincita sul fratello minore. Stando, infatti, alla classifica compilata da Reboot, basata sul numero di ricerche effettuate su Internet in merito al tema “uomini calvi a torso nudo“, è proprio il principe del Galles l’uomo calvo più sexy al mondo.

Oltre alla calvizie e al bell’aspetto però, sono stati considerati parametri importanti anche l’altezza, il patrimonio netto e il grado di proporzione con tutto il corpo. Dietro di lui solo Vin Diesel, da sempre riconosciuto il sex symbol per eccellenza di questa speciale classifica, Jason Statham e Jeff Bezos. Tuttavia, non è il primo anno che William viene incoronato come uomo calvo più sexy al mondo. Già nel 2021, infatti, aveva conquistato il titolo.