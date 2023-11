Aziende italiane all’estero, Mermec continua ad espandarsi

Mermec continua ad imporsi anche all’estero con il piano di investimenti e crescita: ecco le recenti novità dall’Australia.

Fondata nel 1970 e, ancora oggi, con sede principale a Monopoli (comune della Puglia) l’azienda Mermec continua ad avere un ruolo leader nel settore delle infrastrutture anche all’estero, confermando i progressi fatti negli scorsi anni e rilanciando con nuovi obiettivi.

Ad oggi, Mermec risulta un bellissimo esempio di come un’azienda italiana possa acquisire popolarità anche all’estero; da tempo focalizzata nello sviluppo di tecnologie per il trasporto ferroviario e applicazioni industriali, sta rafforzando fortemente la sua presenza in Australia.

Come riportato da lapresse.it, infatti, il gruppo Mermec (parte della holding Angel, che si occupa dello sviluppo di soluzioni per i settori rail, meccatronica digitale e aerospazio) sta continuando con il piano di crescita e di investimenti nel continente australiano: ecco le novità dal recente incontro avvenuto a Sidney tra esponenti dell’azienda e istituzioni.

Mermec in Australia, l’azienda sempre più leader nel settore ferroviario

Grande soddisfazione per i vertici del gruppo Mermec per gli sviluppo dell’attività dell’azienda in Australia, come manifestato nel corso di un recente incontro avvenuto nella capitale australiana, al quale hanno preso parte oltre che le istituzioni australiane, anche i maggiori player del panorama ferroviario locale. “L’Australia rappresenta oggi il 18% del backlog 2023 del gruppo Mermec per la tecnologia di misura e puntiamo a raggiungere in futuro una quota compresa tra il 20 e il 25%” sono state le parole del Vice Presidente Affari Istituzionali di Mermec, Angelo Petrosillo, confermando l’espansione dell’azienda nelal diagnostica ferroviaria in Australia.

Con la sua attività sul territorio, l’azienda porta in giro per il mondo l’eccellenza dell’innovazione italiana, passando per l’aumento delle collaborazioni con i poli universitari per la ricerca. Nell’ultimo periodo, è inoltre raddoppiato (come sottolineato dal Direttore Generale di Mermec Australia) il numero di dipendenti, “tutti ingegneri e tecnici altamente qualificati” ha spiegato Roberto Caporusso.

Un lavoro, quello di Mermec, che ha già portato allo sviluppo di soluzioni avanzate per la digitalizzazione già adottate nelle principali ferrovie di ben 73 paesi. “Guardiamo al futuro con determinazione, con la volontà di sfruttare al meglio il significativo investimento del Gruppo qui in Australia, a beneficio degli utenti, degli stakeholder e del nostro management” ha poi concluso il CEO del Gruppo Mermec, Luca Necchi Ghiri.