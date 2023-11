Oroscopo dal 20 al 27 novembre: dubbio, avventura e pensiero lucido, settimana traballante per lo Zodiaco!

Oroscopo dal 20 novembre fino alla fine del mese, previsioni curiose: ci sono cambiamenti, ma è la ragione a prendere il sopravvento!

La settimana è tosta, perché i transiti si intrecciano perfettamente tra loro, ricreando quel connubio energetico che si interpone come il trampolino di lancio per le emozioni più profonde. Dinamismo, irreversibilità del destino, ed incomprensioni: l’oroscopo dal 20 novembre è una mina vagante! Ecco quali sono i transiti più importanti e come li accoglieranno i 12 segni dello Zodiaco.

A partire dal 20 di novembre fino al 27, le Energie si complicano perché Marte e il segno dei Gemelli accompagnano la settimana con il loro impeto. Non per questo sono i più temuti, ma divengono quello sblocco che ci vuole per compensare alcune situazioni che non vanno avanti. Tra loro si pone anche un timido Sagittario, inizia la sua ascesa, ma deve scendere a compromessi se vuole venirne fuori.

Sestile Plutone-Sole, Aspetto dei Pianeti che pone i due Astri ad interfacciarsi in un dialogo ricco di energia. La Stella più luminosa incarna l’Energia vitale, mentre l’altro è il simbolo astrologico della Metamorfosi. Entrambi coniugano la loro essenza nella direzione dello scioglimento di alcuni dubbi, quelli duri a morire.

Il Sole entra nel Sagittario e c’è un altro Sestile tra Plutone-Marte, ciò determina un’energia positiva che mira alla ricostruzione delle “cose rotte”, e tutto viene visto in una chiave evolutiva e assolutamente speciale. Il Pianeta della Guerra non dà tregua. La passione per “le cose belle” incalza, perché anche Marte come il Sole sosta nel Sagittario, e l’incanto diventa magia. Ma Marte è birichino, e cambia Aspetto.

Quadratura Saturno-Marte, l’incanto viene rotto da un desiderio di comprensione “restringente”. Non è andare in profondità, ma farsi cogliere dalla volontà di chiarir tutto e subito, soprattutto perché Marte non può attendere. E’ però con l’ingresso di un segno in particolare che si conclude la settimana, questo darà nuova Energia.

Oroscopo dal 20 novembre: lista di impegni da… depennare!

L’importanza della logica sopra ogni cosa e della presunzione nel comprender le cose, è vissuta dall’overthinking per eccellenza, il segno dei Gemelli. Ultimo Aspetto del mese di novembre, è la Luna Piena nel segno d’aria. Cosa significa? Distacco, logica e razionalità smuoveranno gli animi, per accettare ciò che serve e depennare il superfluo, soprattutto quando sono impegni di poco conto. Ecco chi sono i fortunati e gli sfortunati!

Oroscopo dal 20, fuori la triade in ascesa: lezioni imparate, persone mezze salvate!

Sagittario, Leone e Cancro, rispettivamente due segni di fuoco e uno d’acqua, sanno bene cosa devono fare. Reduci da errori che li hanno stravolti negli ultimi periodi, decidono di aprire il loro cuore con naturalezza, senza pressioni o nervosismi. Anzi riconoscono gli errori fatti, e decidono di voler trovare la strada giusta, perché l’obiettivo è volare nella direzione dei propri sogni. Amore un po’ complesso, ma darà le risposte che si cercano. Questi segni capiranno il perché delle cose.

Segue un quintetto di squattrinati, ma personalità coraggiose!

Bilancia, Aquario, Vergine e Toro: due d’aria e due di terra, sono una combo potente, ma che vive con pacatezza. Consapevoli di star vivendo un periodo alquanto strano della loro esistenza, si riappropriano delle proprie emozioni, soprattutto quelle che parlano di potenza e coraggio. Le idee si chiariscono, complice l’Aspetto con Saturno e la Luna Piena in Gemelli, e aspirano ad avere di più perché l’ambizione dona carica. Oltre questo, serve temperanza, e la loro resilienza sarà l’arma migliore. Fortuna con un bel 50%, ma sono i rapporti da approfondire.

Concludiamo con un quartetto di sfigati, ma con le idee chiare!

Curioso che il guerriero dello Zodiaco, l’Ariete, non abbia ancora dato di matto, ma lui insieme al suo ultimo amico dei 12 segni, il Pesci, sono in una fase zen che non hanno mai sperimentato prima. Anche il segno dei Gemelli, per quanto presuntuoso a conquistare ogni cosa calpesti il suo cammino, ha capito che le pause di riflessione valgono più di ogni cosa. Differentemente da ciò, il concreto Capricorno vorrebbe dar voce alle sue fantasie, perché il pensiero di qualcuno di speciale lo accompagna da un po’. Se c’è chi deve attendere, dall’altra parte si concentra chi invece deve imparare ad agire. Le idee sono più chiare, ma tempo al tempo, ogni cosa andrà al suo posto.