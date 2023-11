Chi è più incline a cadere nella spirale dei tradimenti: gli uomini o le donne?

I tradimenti sono sempre dietro l’angolo nelle relazioni di coppia. Ma ci siamo chiesti se tradiscono più gli uomini o le donne?

Tutti noi vorremmo innamorarci, ma soprattutto vorremmo poter essere felici vivendo delle relazioni amorose. Quella sensazione di gioia che proviamo quando ci sentiamo molto coinvolti da una persona è qualcosa di auspicabile ma è anche come fare ogni volta un vero e proprio salto nel vuoto. Questo perché tutti i rapporti umani, ma in modo particolare le relazioni d’amore, sono soggetti a una grande alea di rischio e di sofferenza. E il fatto paradossale è che siamo tutti consapevoli di tale fenomeno.

Ma nonostante l’incertezza assoluta che deriva costantemente dal vivere i rapporti di coppia, noi vi andiamo incontro e finiamo per cadere spesso nel tranello dei rischi che l’amore comporta. Quali sono i misteri di questo sentimento così imprevedibile e incostante? Perché è proprio l’incostanza una delle cose che ci fa più paura delle relazioni amorose. Abbiamo sempre il terrore agghiacciante che la persona accanto a noi possa non guardarci più con gli stessi occhi, possa perdere interesse per noi. Perché sappiamo perfettamente a cosa porta questo: a guardarsi intorno inevitabilmente e a tradire il proprio partner.

Chi è che tende a tradire in misura maggiore: gli uomini o le donne?

Ci siamo mai domandati chi tende di più a tradire il proprio compagno o compagna di vita? In effetti fino a pochi decenni fa non ci sarebbero stati affatto dubbi. Gli uomini avevano molte più occasioni di mettere le così temute corna alle proprie mogli o fidanzate, per il fatto che queste erano molto meno esposte e i loro compagni per un motivo o per un altro erano sempre fuori casa anche per lunghi periodi di tempo.

In base ad alcune statistiche, l’Italia avrebbe il primato dei tradimenti e sembra che le donne al giorno d’oggi tradiscano tanto quanto gli uomini, se non di più in certi casi, dove una bella percentuale di differenza viene superata specialmente dopo i quarant’anni e verso la così detta terza età. Nelle donne si scatenerebbe un forte desiderio di tradire, per il bisogno di sentirsi giovani.

Soprattutto in Lombardia, nel Lazio e in Campania, con a seguire subito dopo la Toscana, la corse dei tradimenti femminili continuano senza sosta, quasi da agganciare del tutto quella maschile. La maggior parte dei tradimenti delle donne derivano da un forte senso di noia, bisogno di affetto e attenzioni o solitudine, per cui le signore sono più propense al sentimento e all’amore, rispetto ai maschietti che invece sono più inclini a tradire solo fisicamente.