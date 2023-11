Oroscopo dal 13 fino 19 novembre: coraggio, risoluzione e improvvisazione, è tempo di mettersi in gioco!

Oroscopo dal 13 novembre fino a fine settimana: arriva la svolta che molti aspettavano! Si tirano le somme, e addio problemi.

Coraggio, risoluzione ed improvvisazione sono le tre parole guida della settimana. Ci sono ben sei transiti in una settimana che oltre ad essere tanti sono potenti. Si allineano finalmente le Energie, e ciò che è stato atteso finora si canalizza nella direzione stabilita. Padroni del proprio destino, i 12 segni dello Zodiaco fanno i conti con una settimana ricca di eventi e novità interessanti.

Probabilmente ci si è sentiti un po’ “pieni” durante la scorsa settimana. Ma di cosa? Irritabilità e inconcludenza di intenti. Complice un Marte, pianeta della Guerra, in lizza con l’atmosfera di devastazione ed irritazione. La potenza non viene meno, ma inizia ad avere qualche soddisfazione. Specialmente perché l’ingegno e la fantasia iniziano ad andare a braccetto in situazioni di concretezza.

Luna Nuova in Scorpione, la “Scorpione Era” governa la scena. Intuito e passione non vanno placati, bisogna osare, è il momento giusto. Avere coraggio di fare, non agire per paura del risultato, è da deboli d’animo. Mercurio sfiora la Luna nera, spiega il perché ci siano queste paura che bloccano gli intenti. Inizia la fase di risoluzione.

L‘Opposizione tra Sole e Saturno, astri dell’Energia Vitale e del Rigor di Logica, continueranno a chiarire dei grossi dubbi che bloccano la possibilità di agire. Questo spigherà in definitiva il perché di alcune paure, e permetterà di fare un passo avanti nel percorso di crescita personale.

Nonostante la necessità di ragionare sulle cose, il desiderio dell’avventura e l’ammirazione della bellezza non mancheranno. Complice il Sestile Venere-Mercurio, Amore e Pensiero coniugati nella soddisfazione dei desideri più intimi, quelli inconfessabili.

Due Trigoni Nettuno-Marte e Nettuno-Sole, il pianeta dell’Illusione unito a quello della Guerra e dell’Energia Vitale, non mollano la presa. Si improvvisa, ed è giusto farlo. Si esce dalla comfort zone, e si possono ottenere delle soddisfazioni inaspettate. Passioni e reazioni parlano di una forza vitale che vuole essere libera.

L’ultimo transito segna una svolta importante: rivela come affrontare il caos settimanale.

Oroscopo dal 13 novembre: come affrontare le novità

A conclusione della settimana c’è un bel Sinodo Marte-Sole, bisogna agire senza se e senza ma. Coraggio, risoluzione ed improvvisazione diventano reali. E’ proprio in questo momento che le Energie sono in armonia tra loro, e saranno proprio le azioni del momento a dettare la fortuna dei prossimi mesi. Si agisce sul lungo periodo, facendo tesoro delle sofferenze, paure e passioni che hanno animato il resto della settimana. Ecco chi sono i segni migliori e peggiori di questa fase di Novembre.

Oroscopo dal 13, la Triade che vince, non cambia!

La Scorpione Era si conferma con il segno d’acqua al primo posto. E’ il suo momento, può agire per manifestare ed ottenere ciò che vuole: frutto del duro lavoro e della sofferenza degli ultimi mesi. Segue un altro segno che ha come elemento l’acqua, l’amico Pesci. La classifica è sempre stata ingiusta con lui, ma non mollare e credere in sé stesso è l’arma segreta contro qualsiasi problema. Felicità in arrivo. Terzo posto sul podio per l’Aquario, meno pessimista del solito, abbraccia la possibilità di nuove conoscenze e di aperture su più fronti.

Segue un quintetto interessante: lavorare sulla proprie emozioni!

Gemelli, Ariete, Leone, Sagittario e Cancro: arriva il momento della rivalsa! In ordine, non sono messi proprio male, ma c’è qualcosa che li rende vulnerabili. Probabilmente ci sono delle sfide nuove che esercitano una certa pressione sulle emozioni, alcune totalmente inaspettate e con le quali non si ha mai avuto a che fare. Fidarsi dell’istinto, ma con la consapevolezza che si può far sempre meglio per diventare la versione migliore di sé stessi. Questo però non è fine alla propria persona, ma alla condivisione: aprirsi al nuovo. Nessuno è forte da solo, fidarsi è la base di tutto, anche del destino con i suoi incontri.

Concludiamo con un quartetto critico, ma può farcela!

Non proprio bene per un Capricorno cocciuto e silente: ha deciso di invischiarsi nel peggio, non sa più come venirne a capo. Provare ad organizzare l’impossibile può aiutare, ma non basta, bisogna accettare ciò che viene senza la mania del controllo. Stessa cosa per la Vergine che non guarda in faccia la realtà: si può sbagliare e fallire, dirlo non renderà meno forti. Le apparenze reggono poco. Debolezze emotive per la Bilancia, poco aperta verso gli altri, nonostante si mostri sempre con il sorriso. Non serve farlo se si muore dentro, passare più tempo di qualità, no quantità. Ultimo dei 12 segni secondo l’oroscopo dal 13 novembre, è proprio il Leone. E’ scarico e demotivato, accontentarsi non è da lui, e una volta chiariti alcuni dubbi, si prepara per la rivalsa.