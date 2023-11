Acqua sul comodino: sappi che c’è un errore che non dovresti mai commettere

Qual è l’errore che potremmo commettere con la nostra acqua sul comodino? Ecco tutto quello che c’è da sapere e che spesso ignoriamo.

Quanti di noi durante la notte ci svegliamo di soprassalto, con il bisogno di reidratarci e con la gola secca? E allora ecco che prima di coricarci, in molti abbiamo l’abitudine di prendere un bel bicchiere d’acqua e metterlo di fianco sul nostro comodino, così da averlo a portata di mano laddove dovesse servire. Niente di strano, fin qui. Una pratica abbastanza comune e che non sembrerebbe portare ad alcun problema.

Non è insolito, infatti, svegliarsi durante le ore notturne con la necessità di dover bere, per permettere una buona salivazione e respirazione. Ad alcuni è anche soltanto un aspetto psicologico, ovvero sapere di avere il bicchiere d’acqua, magari non bevendolo nemmeno, ma essere rassicurati di non doversi alzare. Eppure, ignoriamo un grande errore che commettiamo tutti quando mettiamo il bicchiere d’acqua sul comodino. Ecco qual è.

Acqua sul comodino: qual è l’errore frequente?

Siamo talmente pieni e carichi di responsabilità durante la giornata, durante la routine quotidiana, che non vediamo l’ora di andare a letto e restarci per un po’. Spesso però capita di dormire male, per diversi fattori. Insonnia, pensieri, cattiva digestione o semplicemente sete, ci svegliano durante la notte. E per quest’ultimo aspetto, il bicchiere d’acqua sul comodino corrisponde ad un vero e proprio porto sicuro in cui tutti ci rifugiamo.

Eppure, commettiamo un errore abbastanza grossolano, di cui però ignoriamo le conseguenze, ogni volta che andiamo a dormire. Cosa c’è di male di mettere dell’acqua di fianco a noi prima di dormire? Il problema è dato dal fatto che il bicchiere d’acqua, essendo scoperto, può accumulare polvere e batteri durante la notte. Se bevuto di prima mattina, il rischio di ingerirli è praticamente totale. Ecco perché andrebbe assolutamente evitato.

Come fare?

Sia ben chiaro, l’acqua avrà sempre un sapore normale e non sarà imbevibile, ma essendo stata esposta all’aria per diverse ore, sicuramente può aver accumulato qualche tipo di batterio. L’ideale sarebbe quindi non berla e svuotare il bicchiere, e anziché mettere un bicchiere aperto, l’ideale sarebbe tenere una bottiglia chiusa sul nostro comodino. questo modo saremmo certi che, essendo la bottiglia ben chiusa, l’acqua non venga esposta a polvere e batteri che sono sempre presenti nell’aria, evitando così il rischio di ingerirli. La stessa bottiglia d’acqua però, se è in plastica, è giusto che venga tenuta lontano da alcune fonti di calore che potrebbero alterare il sapore grazie a rilasci chimici che la plastica potrebbe diffondere.