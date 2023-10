Grande Fratello, Pier Silvio confessa: “Ho altri progetti per il futuro”

L’amministratore delegato di Mediaset ha annunciato quale sarà il futuro di uno dei reality più seguiti della televisione.

Novità in vista per il Grande Fratello, che quest’anno si è rinnovato con l’introduzione di un cast composto sia da nip che da vip. Questo è uno dei numerosi cambiamenti voluti da Pier Silvio, soprattutto dopo ciò che è accaduto nella scorsa edizione. Più e più volte infatti gli ex concorrenti sono stati ripresi per un comportamento e un linguaggio non consono ad un programma in prima serata.

Questo ha portato lo stesso amministratore delegato ad introdurre un nuovo regolamento che possa prevenire quanto successo in passato. E’ ancora però incerto il futuro dello stesso reality, andato in onda per la prima volta nel lontano 2000. Però, secondo le ultime indiscrezioni, Mediaset avrebbe già deciso sulle sorti del Grande Fratello.

La decisione

Negli anni il celebre reality è cambiamento notevolmente, soprattutto sul cast. In passato infatti potevano partecipare solamente personaggi sconosciuti, anche se alcuni di questi sono poi riusciti a farsi strada nel mondo dello spettacolo, come Luca Argentero ed Eleonora Daniele. Successivamente è stata introdotta la versione vip, alla quale hanno partecipato moltissimi personaggi famosi, dagli attori ai conduttori fino ad arrivare agli influencer.

A volte però l’atteggiamento e il linguaggio di questi ultimi ha superato il limite, portando lo stesso Pier Silvio ad intervenire per cercare di sistemare la situazione. Questo ha fatto riflettere non poco il pubblico, sempre più curioso di scoprire quali sarà il futuro del programma, condotto per il quarto anno consecutivo da Alfonso Signorini.

Stando alle ultime indiscrezioni Pier Silvio avrebbe già preso una decisione, firmando il rinnovo del Grande Fratello con Endemol Shine (società di produzione e distribuzione televisiva italiana) fino al 2026. Quindi il primogenito di Berlusconi avrebbe intenzione di portare avanti il progetto per almeno altri tre anni, anche se gli ascolti ottenuti nelle ultime puntate potrebbero fargli cambiare presto idea.

In effetti la produzione starebbe facendo di tutto per incrementare lo share, e cambiare le dinamiche all’interno della casa più spiata d’Itala, come introdurre nuovi inquilini. Ma finora gli sforzi non sono stati minimamente ripagati. Lo scorso anno si era data la colpa al cast. Chissà se quest’anno accadrà la stessa cosa. A prescindere da ciò, i fan non sperano altro che continuare a vedere nuove edizioni del Grande Fratello. Chissà però se il reality riuscirà nel suo intento di incrementare gli ascolti? Una cosa è certa, lo scopriremo molto presto.