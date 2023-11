Carlo a cuore aperto con William difende (ancora) la sua amata Camilla: cos’è successo tra i due?

Sembrava che almeno le cose tra Camilla e William andassero bene dopo tanto tempo, la confessione di Carlo rimette tutto in gioco.

Si parla sempre dei rapporti più che tesi tra Harry e Camilla riemersi con l’uscita dell’autobiografia del principe “Spare – Il Minore“, in cui duca ha descritto senza mezzi termini la regina come la matrigna cattiva. Ma non solo. Il principe, infatti, l’ha accusata apertamente di essere lei stessa in contatto con parte della stampa britannica per screditare i Sussex a causa proprio dell’attrito tra i due.

Tuttavia, pare proprio che Camilla abbia più di un problema anche con William. Per quanto il principe, infatti, sia sempre rimasto vicino al padre e fedele ai Windsor ha fatto fatica ad accettare la presenza della Parker Bowles per quello che ha rappresentato proprio per Lady Diana. Anche se era solo un adolescente, William ha visto la mamma in diverse occasioni piangere a causa del suo “matrimonio affollato” e stare male per l’amore mai ricevuto da parte di Carlo, da sempre innamorato di Camilla.

Si racconta anche che una volta il principe a soli 8 anni passò i kleenex alla mamma che non smetteva di singhiozzare dopo una burrascosa lite a Highgrove con Carlo. E con la tragica morte poi della principessa nel 1997, il risentimento di William nei confronti di Camilla è cresciuto a dismisura. Ma avrebbe destato scalpore in realtà il contrario vista la tenera e delicata età in cui questi eventi si sono concentrati.

La confessione di Carlo a William sul suo matrimonio con Camilla

Il tempo poi ha mitigato le cose, ma resta pur sempre una ferita sanguinante quella di William. E gli ultimi eventi che hanno coinvolto Kate Middleton hanno un po’ riacceso l’antico disprezzo che sembrava invece essersi sopito una volta per tutte. William, infatti, non ha gradito che Kate abbia dovuto chiedere ai suoi fratelli di presentarsi da soli all’Abbazia di Westminster durante la cerimonia di incoronazione, mentre Camilla ha potuto invitare chiunque. Perfino l’ex marito.

Ma non solo. Si vocifera che sia stata proprio la regina a scegliere come Lord In Waiting di Carlo proprio il marito della presunta amante di William, Rose Hanbury. E questo perché Camilla mal digerisce il fatto che Kate non sia reale dalla nascita, ma provenga dalla borghesia che – per quanto alta – pare non essere sufficiente. E ora le nuove indiscrezioni da parte della stampa britannica raccontano come Carlo e William litighino ancora oggi per Camilla.

Come riportato dai maggiori quotidiani britannici, infatti, durante un recente incontro segreto a Buckingham Palace tra padre e figlio, Carlo avrebbe detto a William in maniera brusca: “Sai bene che io sono stato costretto a sposare tua madre, mentre tu hai portato all’altare la donna che amavi. Tu e Kate sarete presto sul trono, ma adesso devi smettere di giudicarmi”.

Ancora una volta quindi il sovrano ha difeso Camilla e il loro amore che da sempre è stato osteggiato causando tantissimo dolore al re, la cui unica colpa è stata amare una donna che non andava all’epoca bene alla monarchia inglese. E pagarne le spese sono stati tutti da Carlo a William, da Harry a Diana.