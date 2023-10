In pochi lo sanno ma nella residenza scozzese di Re Carlo si nasconde anche un’antica piramide

Balmoral era uno dei luoghi preferiti della regina Elisabetta, un posto incantato che cela un edificio segreto e misterioso.

“È ciò che di più bello esiste sulla faccia della Terra, credo che la nonna sia particolarmente felice lì. Ama tantissimo le Highlands”, le parole della principessa Beatrice riportate dal Daily Star rivelano un profondo legame tra la regina Elisabetta e una delle sue residenze più affascinanti. Stiamo parlando ovviamente di Balmoral, in Scozia, a circa ottanta chilometri dalla città di Aberdeen.

La sovrana ha trascorso lì parecchio tempo, soprattutto durante gli ultimi anni del suo regno – è scomparsa lì l’8 settembre del 2022. Ora a ereditarla sarà re Carlo III, sicuramente a conoscenza dell’edificio segreto che la tenuta nasconde. Una piramide che sembra uscita direttamente dai libri di storia ma che con gli antichi egizi non ha niente a che fare.

La misteriosa piramide di Re Carlo a Balmoral, perché è stata costruita

Una costruzione abbastanza sinistra, nascosta tra il folto della vegetazione, alla quale si può accedere solamente tramite un apposito percorso – lungo circa dieci chilometri, si impiegano dalle due alle tre ore di cammino. In lingua gaelica il termine utilizzato è cairn, che si può tradurre in italiano letteralmente con la parola ‘tumulo’. Ed effettivamente la piramide di Balmoral non è nient’altro che questo, in pochi sanno della sua esistenza.

Le immagini aeree che si trovano in rete non rendono giustizia l’atmosfera che si respira ai suoi piedi. Si tratta del monumento che la regina Vittoria decise di far erigere per commemorare il principe Alberto – il marito morto a soli 42 anni il 14 dicembre 1861 dopo aver contratto una grave febbre tifoide. Si erano sposati due decenni prima, lei invece gli sopravvisse per 40 anni affrontando una profonda depressione a causa della sua scomparsa.

Il dolore fu talmente profondo e viscerale che la sovrana volle ricordarlo in questo modo, sull’epigrafe si legge: “In memoria di ALBERTO, illustre e magnifico principe consorte. Eretto per volere della regina Vittoria, vedova dal cuore spezzato – 21 agosto 1862”. Nonostante la struttura che sorge a poca distanza dalla residenza reale scozzese sia a lui dedicata all’interno non è presente alcun corpo – che invece riposa insieme a quello dell’amata nella Frogmore House di Windsor.