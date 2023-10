Oroscopo dal 30 ottobre fino al 5 novembre: aria di novità, le energie si stabilizzano, grosse occasioni da cogliere al volo!

Oroscopo dal 30 ottobre che rallegra gli animi più delusi: ritrovare le energie e lottare per conquistare i propri sogni, aria di benessere.

Benessere emotivo, spirituale e fisico più che guadagnato per alcune personalità dello Zodiaco. Il mese di ottobre è stato contraddistinto da caos e disperazione, ma piano piano la tempesta verrà sostituita da una ventata di aria fresca. Un nuovo amore? Oppure l’opportunità di lavoro che si aspettava da tempo? Cambia tutto, però bisogna saper accogliere il destino in arrivo. Quali sono i principali transiti della settimana?

Amor fati, ama il tuo destino vuol dire accoglierlo e lavorare su sé stessi. Quante sono le sfide con le quali hai avuto a che fare nel quotidiano ti hanno stroncato sul più bello? Infinite, soprattutto quando nei periodi più bui anche solo alzarsi dal letto rappresenta una conquista. Alcune personalità dello Zodiaco si sono sentite così spente di recente che adesso faticano a crederci ad una rinascita.

Il punto è che non serve rinascere, quando ripartire con le risorse che si posseggono: anche il peggio arriva per formare l’esperienza di ognuno. Iniziamo con il dire che occorre fare tesoro di quanto accaduto, perché le Energie dell’Universo convergono a favore di chi non molla.

Due opposizioni Giove-Sole e Venere-Nettuno, rispettivamente gli Astri dell’Energia, della Vitalità, dell’Amore e dell’Illusione. Significa che c’è una grossa propensione ad accettare il nuovo, ma il blocco per la mancanza di comprensione fa sentire insicuri sull’agire. In soccorso il Trigono Mercurio-Plutone, Pianeti del Pensiero e della Metamorfosi iniziano a far ragionare sulle cose che “non funzionano”, tutto in previsione di una maggior chiarezza.

Ecco che l’opposizione Mercurio-Urano, ancora astro del Pensiero e del Cambiamento, sembrano nonostante le intenzioni, a non far trovare un equilibrio. Tutto sembra precario, ma Saturno con il suo Rigor di logica, sembrerebbe accompagnare con maggior lucidità i segni al conseguimento dei loro obiettivi.

Oroscopo dal 30 ottobre ed inizio mese: che batoste in arrivo!

Con batoste non facciamo esclusivamente riferimento a situazione difficili o complicanze che fanno soffrire, ma di cambiamenti in generale. Appunto, non tutti sanno accogliere allo stesso modo l’intensità di nuove situazioni. Dall’inizio di un’incontenibile passione fino al soddisfacimento di progetti di lavoro andati in porto. In questo momento serve ricaricarsi, capire, e solo quando tutto sarà più chiaro sfoderare il potere di determinazione del proprio destino. Ecco chi sono i fortunati e chi invece è meglio che non si muova da casa.

Oroscopo dal 30, la triade fortunata deve aprire bene le orecchie!

Rimonta un ansioso ed insicuro Bilancia, sta ristabilendo un equilibrio che mancava da un po’. Non tutti i fallimenti sono guai, a volte servono per capire meglio sé stessi, specialmente quando per superficialità si fa soffrire il prossimo. Anche un altro segno d’aria sembrerebbe “prendere aria nuova positivamente”, ed è il pessimista per eccellenza, l’Aquario. Convinto di non farcela, questa volta delle idee argute lo porranno sul piano di chi può osare perché ha le carte giuste dalla sua parte. Meglio per il Capricorno, complice un Saturno che si ristabilisce. Concreto, deciso e pronto ad accogliere le novità, deve però affidarsi alla cura delle persone che ama.

Segue un quintetto che sa come agire, ma non deve aver fretta!

Ariete, Pesci, Toro, Leone e Vergine, un mix di energie che vanno dall’elemento del Fuoco a quello dell’Acqua, fino alla solidità della Terra. Tutti hanno e stanno vivendo caos. Situazioni che sembrano non sistemarsi nonostante tutto l’impegno, ma quel che è certo è che anche nella valanga di guai del momento c’è uno spiraglio per imparare. La fretta non serve, specialmente ad Ariete e Leone, devono concentrarsi su sé stessi, niente amore e distrazioni vane. Segue anche per il Pesci un maggior desiderio di concretezza, va bene sognare, ma adesso bisogna agire solo per la propria crescita. Infine, l’oroscopo dal 30 dice che Toro e Vergine, due cocciuti innamorati dell’amore, sapranno dar peso e valore ad alcune situazioni, stravolgendo alcune “concezioni di base insostituibili”, e questa è una rivoluzione per loro.

Concludiamo con un quartetto in crisi profonda: non tutto il male viene per nuocere

Male per un lunatico ed insostenibile Gemelli, ha perso la bussola. Abile nell’ottenere ciò che vuole, questa volta non sa che pesci prendere davanti a nuove situazioni. E’ la volta buona in cui si combatte ad armi pari? Non è lui a tenere le redini. Segue un Sagittario perso e pienamente in crisi. Superare i muri del dolore fa malissimo, ma è un passo che va affrontato con coraggio e rispetto verso sé stessi. Che dire di un Cancro che scivola alle ultime posizioni da bravo combina guai? Dare senza ricevere nulla in cambio, alla lunga, stronca anche il cuore più forte. Concludiamo con lo Scorpione, nella sua “Scorpione Era” affonda nell’incomprensione più totale. Nonostante non accadi nulla di che, è al peggio della sua forma: le intuizioni non funzionano. Meglio prendersi del tempo per sé.