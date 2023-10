Il tuo telefono è sempre scarico? Ecco 4 metodi per far durare la batteria più a lungo

In questo modo avrai sempre la certezza che non ti lascerà quando ti serve: 4 metodi per far dare più a lungo la batteria.

Se dovessimo andare su un’isola deserta quale oggetto ci porteremmo dietro? Molto probabilmente la risposta a questa domanda sarebbe “Il nostro smartphone”.

Questo dispositivo, infatti, è diventato negli anni un vero e proprio cimelio che portiamo sempre con noi. Troppo utile e troppo funzionale per privarcene, lo smartphone ci permette di fare cose che altrimenti non sarebbero possibili. Tuttavia, c’è un cosa a cui dobbiamo fare costantemente attenzione: la batteria. Non è raro restare con il cellulare scarico proprio nel momento in cui ci serve di più. Ecco quindi quattro metodi per far durare di più la batteria del telefono.

Usa questi quattro metodi per far durare di più la batteria del telefono

Lo smartphone è senza dubbio il mezzo di comunicazione che più di tutte esprime le caratteristiche della modernità. Fondamentale per mantenere i contatti con le persone a noi care, lo smartphone è utilissimo anche a lavoro e in altri impegni di piacere. Negli anni il suo utilizzo è aumentato sempre di più, anche grazie alle innovazioni in termini di usabilità, ma anche mediante le fotocamere e le applicazioni. Questo però ci porta ad utilizzarlo sempre più spesso e, quindi, ad avere continui problemi di batteria. Ma se utilizzate questi quattro metodi potrete allungare la vita della batteria e utilizzarlo con più tranquillità.

Il primo metodo consiste nel modificare alcune impostazioni del vostro telefono. Non si tratta di nulla di complicato. Ecco il passaggio che dovete seguire: andate nelle impostazioni, cliccate su “batteria” e poi attivate la spunta che si trova accanto alla voce “risparmio energetico“. Grazie a questa funzionalità il vostro cellulare consumerà solo l’energia indispensabile, evitando sprechi. Attivando questa funzionalità non rallenterete il vostro cellulare.

Il secondo metodo prevede di andare su “stato e carica della batteria“, impostando poi il limite all’80% dopo essere andati su ottimizzazione della carica. Ma c’è ancora un altro metodo che potrà esservi molto utile. Anche stavolta dovrete andare nelle impostazioni e cliccare poi su “tempo di utilizzo“. Andate poi su “disattiva app e siti web”, in modo da non ricevere notifiche dalle applicazioni e siti che sono stati selezionati. L’ultimo metodo è molto semplice. Dovrete andare su impostazioni e poi su “schermo e luminosità“, andate poi su “schermo sempre attivo” e disattivate l’opzione.