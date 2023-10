l Business Care International Award, premiato negli USA il noto imprenditore italiano

Dopo l’annuncio di qualche settimana fa, si è svolta la premiazione del Business Care International Award negli Stati Uniti.

Ancora una volta premiato il talento e l’impegno italiano negli Stati Uniti, nell’ambito di diverse iniziative organizzate e coordinate dal Consolato Generale d’Italia, in merito ai rapporti tra il nostro paese e gli USA. Come annunciato tempo fa, è stato assegnato il Business Care International Award al miglior imprenditore italiano negli Stati Uniti, votato dalla Commissione Congiunta ed il Board di “Business Care International Award”.

Nelle scorse ore, si è svolta la cerimonia di premiazione per un evento davvero imperdibile che ha di fatto emozionato tantissime persone: su tutti, il dott. Marco Maria Durante, salito sul palco per ritirare il suo premio. La carriera di Durante è legata in gran parte a La Presse, agenzia presa nel ’94 e guidata verso traguardi internazionali.

Ad oggi, l’azienda ha come sede principale sia Milano, in Italia, che New York, negli Stati Uniti; per la sua attività tra i due paesi l’imprenditore è stato insignito di questo ambito premio, riconoscimento ai suoi meriti e per i risultati conseguiti in questi anni.

Business Care International Award, premiato Marco Maria Durante: la cerimonia negli USA

La sesta edizione del 6a edizione del “Business Care International Award” ha visto la sua chiusura con la cerimonia svoltasi lo scorso 26 ottobre nella prestigiosa cornice del Consolato Generale d’Italia a New York, nella quale Marco Maria Durante ha ritirato il suo premio con grande gioia e soddisfazione.

“LaPresse è entrata nel mercato americano, abbiamo aperto una società che si chiama LaPresse USA Inc, di cui io sono Presidente. Abbiamo fatto investimenti in questo Paese” ha commentato Durante (come si legge proprio sul sito dell’agenzia) nel corso della cerimonia di premiazione.

Alla cerimonia hanno assistito diverse figure di spicco negli USA legate alla cultura Italiana; su tutti il console generale d’Italia, Fabrizio Di Michele, mentre a rappresentare il Parlamento italiano l’onorevole Christian Di Sanzo, eletto nella circoscrizione Nordamerica e membro della Commissione Attività produttive della Camera dei deputati. Sono stati poi assegnati altri premi al merito a nomi del calibro di Alberto Milano, Mauro Porcini, Pasquale Santangeli, Maria Rita Greico e Rosaria Procino.