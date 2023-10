La splendida villa di Jennifer Lopez e Ben Affleck è in vendita | Quanto vale la loro casa a Beverly Hills?

C’è da tenersi forte perché la cifra è da capogiro. La coppia sta traslocando nella nuova residenza di Los Angeles.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la casa in cui per un periodo hanno convissuto Jennifer Lopez e Ben Affleck è finita sul mercato immobiliare. I due hanno deciso di lasciare la residenza di Beverly Hills per trasferirsi in una mega villa da 60 milioni di dollari acquistata a giugno – sempre nei dintorni.

Stiamo parlando di uno spazio di oltre duemila metri quadri, per quasi vent’anni è stato di proprietà di Danny DeVito e della moglie Rhea Perlman, solo di recente hanno deciso di venderla – nel 2015, per l’esattezza. Immersa in quasi un acro e mezzo di terreno, l’immobile di lusso può contare 12 camere da letto, 17 bagni e due garage che in totale possono contenere fino a sei auto. Presente anche una dépendance e un appartamento costruito interamente attorno all’elegante piscina.

Quanto vale la casa dei Bennifer? La cifra è monstre

A coordinare le operazioni di vendita c’è The Agency in collaborazione con Coldwell Banker Realty. Santiago Arana è uno dei professionisti del settore che si sta occupando della faccenda, ha parlato per l’occasione ai microfoni di PEOPLE.

“Ciò che rende la proprietà davvero speciale è il fatto di trovarsi in una delle posizioni migliori di Beverly Hills, proprio alla fine di una strada senza uscita. È forse per l’estrema privacy che Ridgedale garantisce che Ben & Jen si sono affezionati così tanto. Esistono pochissimi esempi di ville così intime”, ha spiegato.

L’edificio principale include sei camere da letto, ognuna col proprio bagno. All’ingresso un soggiorno abbastanza formale, con relativo studio, e una sala da pranzo che può ospitare fino a 12 persone. La stanza principale al primo piano è invece caratterizzata oltre che da un ampio bagno anche da una doppia cabina armadio e un balcone privato che si affaccia sullo splendido cortile.

Non solo, perché all’interno è presente anche un piccolo cinema privato di 500 metri quadri dotato di Dolby sound system. A completare l’offerta una cigar room, una cantina per conservare i vini e una per i giochi. Le altre stanze sono distribuite tra la dépendance, insieme alla sauna e alla palestra, e la pool house da circa 100 metri quadri – comprensiva di camera da letto, bagno e zona giorno. Tutto per un valore complessivo di 85 milioni di dollari.