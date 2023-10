Scaccia fantasmi: il progetto della Cina per risolvere un mistero scientifico

By

Missione scaccia fantasmi: la Cina sta costruendo il più grande telescopio sottomarino nel tentativo di risolvere un mistero scientifico

La Cina è all’avanguardia su molti fronti e attualmente sta realizzando un ambizioso progetto scaccia fantasmi, dal nome “Telescopio per neutrini tropicali per acque profonde” (Tropical Deep-sea Neutrino Telescope), in breve Trident.

Gli scienziati in Cina stanno lavorando su un telescopio sottomarino in grado di rilevare particelle che altrimenti sarebbero praticamente inosservabili, note come particelle fantasma. WordsSideKick.com. ha riferito che il telescopio sarà situato a 11.500 metri di profondità sotto la superficie dell’Oceano Pacifico occidentale.

L’ambizioso progetto cinese: un telescopio sottomarino scaccia fantasmi per risolvere i misteri

Il telescopio scaccia fantasmi ideato dalla Cina sarà fissato al fondale marino in modo che possa rimanere sul posto durante la scansione, alla ricerca di lampi di luce. Le particelle fantasma sono note agli scienziati anche come neutrini. Quest’ultimi sono molto piccoli e difficili da individuare perché non hanno massa né carica elettrica. Si ritiene che oltre 100 miliardi di queste particelle passino attraverso il corpo umano ogni secondo.

Gli scienziati pensano che alcune particelle siano state create nello spazio durante esplosioni nucleari di stelle distanti miliardi di anni luce. Le particelle furono scoperte per la prima volta nei reattori nucleari negli anni ’50 e nonostante sia difficile individuarle, è noto da tempo che interagiscono con l’acqua.

È qui che entra in gioco il telescopio sottomarino cinese. A volte, le particelle fantasma producono lampi di luce quando viaggiano nell’acqua prima di scomparire. Gli scienziati sperano di studiare questi lampi per saperne di più sulle particelle.

Si spera che Trident sia pronto entro il 2030. Una volta avviato il progetto, “Trident rileverà i neutrini che penetrano dal lato opposto del pianeta” usando la Terra come una sorta di scudo”, ha detto al South China Morning Post lo scienziato capo del progetto Xu Donglian.

“Poiché Trident è vicino all’equatore, può ricevere neutrini provenienti da tutte le direzioni con la rotazione della Terra, consentendo l’osservazione di tutto il cielo senza alcun punto cieco.” Scoprire di più sulle particelle fantasma potrebbe aiutare a svelare altri misteri. Alcuni scienziati pensano che le particelle fantasma costituiscano la materia oscura. Di quest’ultima si sa ben poco, a parte il fatto che non può essere vista ma ha un effetto fisico su altri oggetti.