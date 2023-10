Carlo Conti, panico per il conduttore: costretto a rinunciare ad una beniamina | Ecco cosa è accaduto

Carlo Conti, il conduttore è stato costretto a rinunciare proprio ad una beniamina del famoso programma Tale e quale show: ecco chi è.

Uno dei conduttori che ha mostrato quanto la sua professionalità e la sua grinta sia innovativa e al passo con i tempi è proprio lui, il grandissimo Carlo Conti. Molto spesso il conduttore è associato a numerosi programmi tv di successo che hanno lasciato tutti senza fiato come Tale e quale show, Lo Zecchino D’Oro e l’Eredità. Purtroppo, però, l’uomo è costretto ad affrontare una brutta notizia: ecco di cosa si tratta.

Carlo Conti ha avuto le idee chiare sin dalla sua giovinezza, tanto da scegliere di lasciare il tanto ambito ‘posto fisso’ per seguire il sogno della conduzione. L’uomo, infatti, ha condotto diversi programmi radiofonici di successo fino a programmi con due grandi amici, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.

I tre formano per l’appunto il famoso trio comico Fratelli D’Italia che spopola in tutti i teatri della Toscana. Man mano, Carlo è diventato uno dei punti di forza della televisione italiana, cominciando a condurre numerosi programmi di successo.

Il sogno di Carlo è sempre stato quello dello spettacolo ma soprattutto della conduzione. In una intervista di qualche tempo fa, il conduttore non ha mai dimenticato quel giorno in cui si licenziò inseguendo i suoi sogni: “Mi viene in mente una mattina presto, nel traffico, come ogni giorno, dopo tre anni in banca. Il lunedì ero cotto al pensiero delle otto ore che mi aspettavano a fare cose che non amavo. Quel lunedì, ero in piazza della Libertà e “libertà” era la parola che cercavo. Mi sono detto: basta, vado e mi licenzio”.

Carlo Conti, purtroppo dice addio ad una sua beniamina: ecco chi è

Il conduttore è riuscito ad insediarsi benissimo nel mondo dello spettacolo tanto che, oggi, è uno dei conduttori più apprezzati dal pubblico italiano. Tutti sono informati del suo ritorno su Rai 1 con la trasmissione Tale e quale show, che vede numerosi vip trasformarsi letteralmente in alcuni noti personaggi e cantanti regalando uno spettacolo fantastico agli spettatori. Secondo TvBlog, purtroppo Carlo dovrà rinunciare ad una delle sue beniamine per la puntata del noto show: si tratta proprio di Maria Teresa Ruta.

Purtroppo la dona è costretta a fermarsi per via di un infortunio avvenuto durante le prove. Per la puntata verrà sostituita da Guenda Goria, sua figlia, che in estate era stata avvicinata proprio dal programma.

Ovviamente non si tratta di qualcosa di grave, Maria Teresa ha rimediato una piccola frattura che la terrà lontano quantomeno per questa puntata. Auguriamo alla donna una buonissima pronta guarigione!