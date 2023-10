Basket paralimpico, parte la nuova edizione: i dettagli dell’iniziativa

Lo sport fiorisce in Italia, parte la nuova edizione del campionato paralimpico di basket: ecco tutti i dettagli sulla competizione.

Arriva una bellissima notizia per tutti gli amanti dello sport: mentre nella Serie A del calcio si torna a parlare di scommesse, per un nuovo ciclone che sta sconvolgendo in molti, nel basket si sorride per l’avvio di una nuova competizione pronta a celebrare valori meravigliosi come la perseveranza, la tenacia e la gioia di divertirsi.

Tutto è pronto per l’inizio della nuova edizione del Campionato Nazionale Serie A Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina), un meraviglioso inno allo sport che vede sfidarsi diverse squadre, con atleti in carrozzina pronti a centrare il canestro per far vincere il loro team.

Alla competizione parteciperanno anche le Volpi Rosse Menarini, squadra giovanissima di Firenze che si divide tra campo da basket ed iniziative sociali; la loro storia è veramente bellissima e in tanti fanno già il tifo per loro.

Basket paralimpico, inizia il nuovo campionato: le Volpi Rosse Menarini in competizione

L’ambizione delle Volpi Rosse Menarini, per questo nuovo campionato, è tanta, come tanta è la tenacia e l’impegno dei suoi giocatori sia dentro che fuori dal campo di basket. Il team, nato nel 2005 e primo del basket in carrozzina in Toscana, è lanciato dalla Wheelchair Sport Firenze, una meravigliosa realtà dove l’integrazione passa dallo sport.

A fianco di questa iniziativa, come sponsor e non solo, Menarini, attivo dal 2011. “Questi atleti arrivati in Serie A rappresentano cosa vuol dire andare oltre i limiti pensati” sono state le parole del direttore della comunicazione Menarini; la multinazionale del farmaco è anche sponsor di un’altra squadra di basket in carozzina, la spagnola Club Joventut Badalona.

Le Volpi Rosse Menarini, in vista dell’inizio del campionato, si sono presentate a Palazzo Vecchio, nella splendida cornice dell’importante edificio fiorentino. “Abbiamo voluto creare una base giovanissima di atleti che devono ancora ‘esplodere’ come top player ma hanno grandissime potenzialità“ ha sottolineato il preisdente della squadra Ivano Nuti, spiegando come i giocatori della rosa si siano dimostrati già i più forti a livello giovanile. Saranno loro i prossimi ad aggiudicarsi il trofeo? A prescindere dalla competizione sportiva, di sicuro, nella vita ne hanno già vinto più di uno.