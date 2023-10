Carlo e Camilla ai ferri di corti a causa di Harry: cosa sta accadendo a Buckingham Palace?

Pare proprio che Carlo e Camilla siano sul piede di guerra a causa di Harry e dei divieti imposti dalla regina consorte.

A Buckingham Palace si respira un’aria tesissima che nemmeno l’incoronazione lo scorso 6 maggio di Carlo e Camila è riuscita a smorzare. Anche se in solitaria, infatti, Harry alla fine aveva deciso di volare alla volta di Londra per assistere almeno alla cerimonia all’Abbazia di Westminster prima di tornare in fretta e furia negli Stati Uniti.

Il 6 maggio, infatti, è anche il compleanno di Archie. In quell’occasione così speciale per il padre però, Harry è riuscito a mettere tutti i malumori e i dissapori da parte per sostenere il nuovo sovrano del Regno Unito e Carlo non poteva che essere al settimo cielo per la decisione del Duca. Tant’è che dallo scorso maggio il sovrano sta facendo di tutto per ricucire il rapporto con lo Spare.

In questi giorni però sono emersi alcuni rumors assolutamente inediti e interessanti che hanno come protagonisti proprio Carlo e Camilla. Pare, infatti, che la coppia reale non faccia altro che discutere a Buckingham Palace a causa di Harry e del comportamento fin troppo indulgente di Carlo che non piace per nulla a Camilla.

Tra Carlo e Camilla spunta Harry: i sovrani sono prossimi alla rottura?

E insomma, motivi Camilla per non essere proprio gentile con Harry ne avrebbe eccome. In ‘Spare – Il Minore‘ il principe non si è fatto problemi a etichettare la regina consorte come la “matrigna cattiva” vicina anche ad alcuni amici giornalisti che hanno cercato di screditare sia Harry che Meghan Markle.

E così Camilla ha deciso bene di prendere le distanze dal Duca a differenza di Carlo che invece starebbe facendo di tutto per essere presente nella vita del figlio. La situazione però pare stia sfuggendo di mano. Come riportato da ‘Radar Online‘, un insider vicino alla coppia reale avrebbe rivelato come Carlo si sia adirato non poco dopo aver scoperto che in passato Camilla avrebbe proibito a Harry di soggiornare nelle proprietà reali.

Prima, infatti, Harry avrebbe dovuto avvisare o addirittura mandare una richiesta scritta. Davvero troppo per Carlo che avrebbe litigato furiosamente con la moglie per il trattamento riservato al figlio. La regina però non le avrebbe mandate a dire, scagliandosi anche duramente contro il marito. Camilla infatti avrebbe cercato di far ragionare Carlo invitandolo a fare l’uomo senza farsi “tormentare dai sensi di colpa”. Il re però ha reagito molto male e ora i rapporti sono più tesi che mai.