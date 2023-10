Sai quali saranno i segni che passeranno uno splendido weekend? Uno di questi potrebbe essere il tuo

Tutti quelli che sono nati sotto uno di questi segni dello zodiaco passeranno un weekend pieno di sorprese piacevoli e grandi avventure. Saranno due giorni da favola, da vivere tutti d’un fiato.

Sta per arrivare un altro weekend, quindi potrai finalmente rilassarti, staccare la spina e goderti un paio di giorni di relax, sarai tu a decidere in che modo. Non è semplice reggere i ritmi della routine quotidiana, gli spostamenti sono più frequenti e i tempi si accorciano, ma il weekend potrebbe riportare nuovamente un po’ di gioia nella tua vita.

Soltanto alcuni fortunati potranno realmente godersi un weekend perfetto, tutti gli altri dovranno aspettare ancora un po’, ma verrà anche il loro turno, prima o poi. Come si fa a stabilire chi vivrà un weekend fantastico e chi si annoierà terribilmente? Anche in questo caso, come è già successo numerose volte in passato, siamo obbligati a chiedere un aiuto alle nostre amiche stelle, sempre preziose quando ne abbiamo bisogno. Alcuni segni zodiacali, infatti, stanno per passare un weekend da favola, probabilmente indimenticabile. Succederà di tutto, ma saranno soltanto tre i segni fortunati. Credi che ci sarai anche tu tra questi? Scorri il testo verso il basso e soddisfa la tua curiosità.

I segni più fortunati del weekend: ecco la classifica

Sei pronta a scoprire quali saranno i tre segni fortunati durante questo weekend? Per loro stanno arrivando due giorni di fuoco, pieni di avventure e scoperte meravigliose. Ci occuperemo solo del podio, in modo da dare più dettagli. Prima di andare avanti, è necessario che tu conosca un piccolo, ma importante, dettaglio: la classifica di oggi, esattamente come tutte le altre che trovi nel nostro sito, compresa quella sui segni che potrebbero cambiare partner, è stata pensata per fornire un attimo di svago alle nostre lettrici e ai nostri lettori. Non restarci male se non dovessi vedere il tuo segno nell’elenco, probabilmente andrà meglio la prossima volta. Non dimenticare che le stelle possono sorprenderti in ogni istante, proprio quando non te lo aspetti. Ecco il podio.

Gemelli: al terzo posto in classifica troviamo il segno dei Gemelli. Le persone che sono nate sotto questo segno dello zodiaco avevano bisogno di un weekend rilassante per superare il trauma del ritorno alla normalità. I Gemelli hanno una doppia personalità e spesso sono ambigui, ma sul relax hanno le idee molto chiare. Molto meglio iniziare l’autunno con calma, senza accelerare troppo, ecco perché questa coda dell’estate riserverà ancora qualche piccola sorpresa ai nati sotto il segno dei Gemelli.

Capricorno: al secondo posto in classifica troviamo il segno del Capricorno. Come tutti sanno, questo segno ama primeggiare e dimostrare tutto il proprio valore agli altri. Ecco perché ha ricominciato a martellare sin dal primo giorno di lavoro, una volta terminate le vacanze estive. Ma anche uno stacanovista come il Capricorno ha bisogno di tempo per riprendere il solito ritmo, quindi approfitterà di questo weekend per rilassarsi, possibilmente con le persone alle quali tiene di più. Saranno due giorni belli, molto poco movimentati, ma passati in famiglia, all’interno di una situazione di totale benessere. Per una volta, il Capricorno preferirà restare nella sua comfort zone anziché andare all’avventura.

Bilancia: il gradino più alto del podio è occupato dal segno della Bilancia, che si piazza al primo posto in classifica oggi. Sarà un weekend pieno di scintille, chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha bisogno di equilibrio, ma bisogna anche divertirsi ogni tanto. E succederà proprio nei prossimi due giorni. Un’amicizia speciale permetterà ai nati sotto questo segno di vivere un paio di giornate intense, meravigliose e piene di grandi avventure. Al lavoro o alla scuola penserai soltanto lunedì, adesso è arrivato il momento di scendere in pista e goderti il weekend più bello dell’anno.