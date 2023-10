Svolta energia, arriva l’accordo per un nuovo impianto fotovoltaico in Italia

By

Un recente accordo porta al progetto per la costruzione di un nuovo impianto fotovoltaico in Italia: i dettagli.

Il periodo di crisi che ormai viviamo da diversi anni, tra guerre e Coronavirus, ha invitato nuovamente alla riflessione e ad investire sull’energia rinnovabile; non soltanto la guerra in Ucraina, ma anche il riaccendersi del conflitto arabo-israeliano sembra prossimo a portare una nuova difficoltà nel mercato dell’energia e, di conseguenza, un aumento di prezzi.

Data la situazione precaria del mercato, è sempre più importante essere indipendenti in ambito energetico e, ancor di più, sfruttando al massimo le risorse del proprio territorio per produrre energia “pulita”.

E’ con questo obiettivo che l’azienda italiana Edison e il gestore tedesco del fondo per le energie rinnovabili Kgal hanno siglato un nuovo accordo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel nostro paese, nello specifico nel Lazio; ecco i dettagli, bellissima notizia per tutti quanti.

Edison con Kgal per la costruzione di un impianto fotovoltaico: svolta nel settore dell’energia

Come riportato da LaPresse, l’azienda italiana Edison ha siglato un accordo di Power Purchase Agreement con il gestore tedesco del fondo per le energie KGAL, al fine di realizzare un impianto fotovoltaico nel Lazio, da progetto volto a diventare uno dei più grandi in tutta la nostra Penisola. Stando alle stime, l’impianto avrà una produzione di circa 240 GWh annui, garantendo elettricità pur limitando di molto le emissioni.

Sempre secondo le stime, infatti, questo impianto eviterà l’emissione di oltre 100.000 mila tonnellate di CO2: un valore impressionante, se si pensa comunque all’energia in grado di distribuire in questo modo (l’impianto ha, da programma, una potenza istallata di circa 150 MW). L’accordo tra Edison e KGAL ha una durata decennale: l’azienda italiana si occuperò del ritiro dell’energia rinnovabile, rendendola disponibile a tutti quei clienti interessati ad un contratto di fornitura, mentre KGAL si occuperà della realizzazione e successiva gestione operativa dell’asset.

“Grazie a questo accordo rendiamo possibile la realizzazione di un’infrastruttura strategica per la transizione energetica e il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050″ sono state le parole (sempre riportate da lapresse.it) di Fabio Dubini Executive Vice President Gas&Power Portfolio Management&Optimization di Edison, sul raggiungimento dell’accordo. Una svolta più che positiva per il mercato energetico italiano, pronta a portare benefici a tutti i consumatori.