Meghan Markle, ecco cosa le aveva chiesto la regina Elisabetta ma lei ha rifiutato

Pare proprio che la regina Elisabetta avesse fatto a Meghan Markle una richiesta ben precisa, ma la duchessa si rifiutò.

Archiviata, almeno per il momento, la carriera politica, Meghan Markle è ora più che concentrata che mai per ricostruire la nuova immagine di coppia sua e di Harry. Dopo gli ultimi mesi, infatti, la loro popolarità era calata a picco, tant’è che molti si sono chiesti se il duca e la duchessa del Sussex avessero dei contenuti oltre ai gossip legati alla famiglia reale.

Tuttavia, quando non sono solo a parlare dei Windsor e di quello che accade che nella famiglia reale più chiacchierata del mondo, c’è costantemente qualcun altro pronto a tirare in ballo Harry e Megha, due figure sempre più complesse e criptiche. Nel bene o nel male, insomma, la coppia reale riesce in qualsiasi circostanza a far parlare di sé, tenendo così sempre alto l’interesse su di loro e soprattutto sul loro passato.

Solo ora, infatti, è emersa la richiesta fatta dalla regina Elisabetta alla Markle. Meghan però si sarebbe rifiutata, decretando in parte così il Megxit che sarebbe avvenuto da lì a poco. Che abbia sbagliato all’epoca a dire no alla sovrana?

Cosa ha chiesto Elisabetta a Meghan Markle? Paul Burrell lo rivela solo adesso

È ancora una volta Paul Burrell, l’ex maggiordomo di Lady Diana, a rivelare cosa avrebbe detto la regina a Meghan Markle. Come raccontato al ‘Mirror US’, Elisabetta fu davvero gentile con l’ex volto di ‘Suits’ quando la conobbe per la prima volta tant’è che, andando anche contro le regole reali, la sovrana non avrebbe posto alcun veto a Meghan per amore di Harry che ha sempre adorato e per il quale ha sempre fatto delle eccezioni per il suo bene.

“Le ha anche detto: ‘Puoi continuare a recitare se vuoi, andare avanti con la tua carriera’“, ha raccontato Burrell aggiungendo però come fu proprio Meghan a rifiutarsi. La Markle, infatti, durante l’intervista congiunta con Harry nel giorno del fidanzamento confermò che avrebbe smesso di recitare. Per lei però non fu una rinuncia, ma un cambiamento.

E così, una volta diventata moglie di Harry, la duchessa abbracciò la sua nuova vita come patrona del The National Theatre e della The Association of Commonwealth Universities. Forse però non aveva fatto i conti con un cambiamento fin troppo grande da sostenere e che col tempo ha logorato tutti i Windsor.