Oroscopo dal 9 al 15 ottobre: SOS amore, tutto finisce male, i 12 dello Zodiaco dovranno stare attenti!

Oroscopo dal 9 ottobre, il cielo dello Zodiaco si colora di atmosfere cupe, e non è colpa del periodo… ma di qualche problema amoroso!

La settimana sarà dura a causa delle difficoltà che si dipanano in un fase complessa della vita dei 12 segni dello Zodiaco. Ma c’è un grosso ma, chi saprà cogliere alcuni segnali, inizierà a percorrere il cammino della rinascita. Aver paura serve per capire l’importanza di ciò che sta per avvenire, la tolleranza sarà invece la miglior arma da sfoderare quando tutto sembra perduto.

E’ un periodo di sconfitte, è come se ci si sentisse perennemente in una fase di down duraturi, ai quali si alternano degli Up fugaci. Se senti di vivere così, è perché molto probabilmente è arrivato il momento, o meglio “quel momento”, che stravolgerà ogni cosa sul tuo cammino.

C’è un caos astrale importante, ci sono ben 7 transiti, tutti dalla portata catastrofica. Il primo vede l’entrata in gioco di Venere, il Pianeta dell’amore che dopo tanti mesi di lontananza, entra nel segno della Vergine. Nello stesso giorno c’è la Quadratura Marte-Plutone, rispettivamente gli Astri della Guerra e della Metamorfosi. Cosa significa?

Gli Aspetti dei Pianeti in gioco manifestano le seguenti energie: poca chiarezza in amore, sofferenza in certi casi. Le aspettative non sono soddisfatte, e i dubbi diventano sempre più forti. C’è quella sensazione costante per cui non si sa come reagire. Il giorno dopo tutto peggiora, perché arriva l’Opposizione Venere-Saturno, entra in gioco l’Astro del rigor di logica, e niente viene ragionato in modo opportuno.

Significa che il dubbio persiste, porta scontri e a situazioni inconcludenti. Soltanto dal momento in cui entra in gioco Plutone, pianeta della Metamorfosi, tutto si stravolge. Parliamo della consapevolezza di dover cambiare. Se c’è dolore e si permane in questa situazione, significa che è arrivato il momento di cercare benessere.

Carico di energia da guerrieri con l’arrivo di Marte, prima nel segno dello Scorpione e poi in Trigono con Saturno: c’è la spinta che porta a combattere per la nuova stagione di vita conquistata. Si conclude con la Luna in Bilancia, la quale indica che inizia un nuovo modo di ragionare: si cerca l’equilibrio, la potenza energetica confluisce nell’armonia, niente esplosioni.

Oroscopo dal 9 ottobre, ecco come fino al 15 tutto si complica!

Dolore, autoanalisi e accoglienza di altri punti di vista, sono solo l’inizio del viaggio della rinascita che dovranno affrontare alcuni segni. Entrano in gioco i più combattivi, ma anche quelli più “pacati” possono trovare una ragione a tutto questo caos. Non è detto che la nuova vita sia migliore, ma senza dubbio l’umore e l’emotività cedono spazio a qualcosa di grande e che apre a nuovi orizzonti di vita.

Triade fortunata, ma attenzione al alcuni segnali… confondono!

Ariete, Pesci e Gemelli, sono nella Rebirth Era! E’ un periodo complesso a causa di alcuni segnali poco chiari, non ci sono dubbi, ma le novità del momento più importanti sono quelle che partono dall’anima. Si è consapevoli di soffrire molto, allora si raggiunge finalmente quella consapevolezza per cui il dolore non è vano, ma serve per conquistare i propri sogni. Difficoltà e problemi saranno dietro l’angolo, ma riconquistare sé stessi è il primo passo per non mollare mai e diventare davvero dei vincenti su tutti i fronti. La forza interiore riacquistata permetterà a questi amici di dispiegare al massimo le proprie potenzialità.

Oroscopo dal 9 ottobre poco chiaro per questo quartetto d’archi!

L’ottimista dello Zodiaco, sfodera il suo arco, ma non è del tutto felice. Parliamo del Sagittario che sta affrontando un caos interiore che lo sta facendo decisamente sprofondare nell’oblio. Chiudersi non servirà, dopo il dolore, è meglio aprirsi, questo detterà la fine o l’inizio di qualcosa di importante. Anche per Scorpione e Vergine sta per accadere qualcosa di importante, ma bisogna lasciarsi andare alle intuizioni e alla naturalezza delle cose. Stare a pianificare tutto è fonte di malessere per sé stessi e gli altri. Anche le Bilancia è insicura, ha capito che c’è qualcosa che non va, ed in realtà saprebbe anche cosa fare, il problema è trovare la forza per farlo. L’affetto delle persone care è una risorsa.

Cinquina in difficoltà, l’amore non è proprio dalla loro parte!

Male, malissimo e ancor di più per l’amico Cancro, niente sta andando per come desiderato. Complice il suo rimuginare ma anche il frutto delle esperienze passate. Meglio attendere l’arrivo di un giorno più sereno. L’Aquario è in una situazione simile, con l’aggiunta di una delusione amorosa davvero dolorosa. Niente rancore, dare spazio alla tranquillità. Toro e Capricorno vanno a braccetto, colpevoli di aver dato per scontate troppe situazioni, adesso rimangono traditi per ciò per cui avrebbero dovuto lottare. Basta piangere sul latte versato, aprirsi a nuovi fronti. Concludiamo l’Oroscopo dal 9 con il Leone, è il peggiore in questa situazione. Non sa ragionare, ha il fumo negli occhi, gettarsi a capofitto nelle proprie passioni darà lui una mano ad affrontare tutto.