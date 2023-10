Si può ancora usare uno dei bagnoschiuma ritirati dal mercato? La risposta ufficiale: presta attenzione

Ti stai chiedendo se sia possibile utilizzare i bagnoschiuma ritirati dal mercato? Ecco la risposta effettiva.

Alcuni prodotti per la cura del corpo, come i bagnoschiuma per esempio, sono stati ritirati dal mercato. Secondo le autorità sanitarie non dovrebbero essere usati poiché contengono una sostanza tossica: il lilial. Ma si devono evitare per davvero, oppure possiamo utilizzarli come se niente fosse? Facciamo il punto della questione approfondendo questo discorso.

Il lilial è una sostanza chimica pericolosa e vietata dall’Unione Europea. Si trova in molti prodotti per la cura della persona, come lo shampoo o i bagnoschiuma per esempio. Le autorità sanitarie consigliano di non acquistare o utilizzare questi prodotti perché possono essere nocivi per la salute. Molti lotti, infatti, stanno per essere richiamati per cercare di contenere la vendita dei bagnoschiuma che contengono il lilial.

I bagnoschiuma con il lilial possono essere utilizzati? Ecco il parere degli esperti

Questa sostanza chimica ricorda i fiori mughetto per via dell’odore. Non molto tempo fa venne segnalato come allergene, ma studi più approfonditi hanno scoperto la sua reale pericolosità. Può essere dannoso per l’ambiente e per la salute umana, motivo per cui è stato classificarlo come CMR (cancerogeno-mutageno-reprotossica). Compromette il sistema riproduttivo, nuoce alla salute del feto e provoca sensibilizzazione cutanea.

A causa di queste ragioni è molto importante evitare di utilizzare i prodotti che lo contengono. Una dose minore non fa male, ma se il prodotto chimico viene utilizzato in continuazione c’è il rischio di sviluppare queste complicanze. Come abbiamo detto prima le autorità sanitarie stanno cercando di ritirare i bagnoschiuma con il lilial dal mercato, ma con estrema difficoltà. Molte aziende continuano a produrlo nonostante sia vietarlo farlo. Per assicurarsi di non usare un prodotto con il lilial, è sufficiente guardare l’etichetta del bagnoschiuma. In questo modo ci si potrà accertare se è presente o meno.

Viene indicato come BMHCA o Butylphenyl methylpropional. Ciò significa che non deve essere utilizzato assolutamente, altrimenti si rischia di stare male. Non è necessario arrivare a tanto solo per un bagnoschiuma, quindi è meglio farne a meno. Per fortuna si può riconoscere facilmente un prodotto che contiene il lilial, altrimenti sarebbe un vero e proprio disastro. Consigliamo di rimanere aggiornati sulle direttive delle autorità sanitarie. Comunicano sempre delle notizie riguardanti lotti di prodotti ritirati dal mercato.