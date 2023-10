Come proteggere l’auto in inverno, per non buttarla via in estate

Come proteggere l’auto in inverno? Ecco come fare per evitare danni ed evitare il rischio di doverla buttare alla prossima estate.

L’estate è già un lontano ricordo, e gli automobilisti devono prepararsi ad affrontare l’inverno. Già durante la bella stagione hanno dovuto fare i conti con tantissime spese, che sono lievitate in ogni settore, al pari del costo crescente della vita. Il costo della benzina, infatti, dalla fine del mese di luglio ha abbondantemente superato i 2 euro al litro e resta ancora stabilmente su questi prezzi. Gli esodi per poter andare in vacanza, e tornare, in auto, sono stati davvero esosi.

Il tutto non considerando i costi obbligatori da dover sostenere ogni anno. Su tutti, i costi delle assicurazioni che hanno visto ritoccare anche loro i premi assicurativi. Come se non bastasse, per gli automobilisti, è in arrivo la stagione invernale che può seriamente danneggiare l’auto in caso di eventi atmosferici di grande portata. Ma quali sono i principali consigli per tenere l’auto ben protetta, evitando così il rischio di doverla riparare, se non buttarla via, in prossimità della prossima estate?

Come proteggere l’auto in inverno?

L’inverno per gli automobilisti è davvero una brutta stagione. Le forti piogge, venti che possono essere molto forti, e la conseguente ricaduta di oggetti trascinati via dalle folate, così come la grandine, possono essere tra gli agenti più pericolosi per un’auto. Oltre che rendere le strade spesso davvero impraticabili, con buche che si aprono in ogni città. Bisogna quindi prestare molta più attenzione in auto in inverno, molta di più rispetto a quanta già bisogna tenerne nelle altre stagioni.

Ma non solo, è anche il ghiaccio che rischia seriamente di danneggiare l’auto. Spesso in alcune zone del paese, il ghiaccio è l’umidità sono così forti da bloccare letteralmente le portiere, o accumularsi sui parabrezza, e per rimuoverlo non è assolutamente semplice. I primi mesi autunnali, sono infatti fondamentali per iniziare a prevenire i pericoli, tenendo l’auto pronta per poter affrontare la stagione invernale.

I consigli principali per conservare bene l’auto d’inverno

Innanzitutto, la prima cosa da fare, è controllare lo stato degli pneumatici e cambiarli. Fornirsi di gomme invernali permette all’auto di avere maggiori possibilità di arrestarsi in tempo in caso di frenata e ridurre gli slittamenti, in particolare in presenza di temperature basse. Insieme al check gomme, è importante avere dei tergicristalli sia per il parabrezza che per il lunotto, completamente nuovi. La polvere che si accumula in estate rischia infatti di averli danneggiati, e il rischio di trovarsi impreparati alle prime piogge è reale.

Lo stesso parabrezza, inoltre, va pulito sia esternamente che internamente, così da avere una corretta visuale quando si è sbrinato. Fondamentale controllare tutti i liquidi dell’auto. Bisogna infatti approvvigionarsi di antigelo per far si che i liquidi presenti in auto non si congelino. Elementi accessori come copri parabrezza, spazzole per ghiaccio e catene a bordo, in particolare nei luoghi in cui sono obbligatorie, aiuteranno ad avere una corretta circolazione in inverno ed evitare che l’auto possa subire ingenti danni.