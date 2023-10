È finita del tutto tra Mirko e Greta? Spunta un dettaglio che toglierebbe ogni dubbio

Mirko e Greta, storia al capolinea? Tra i ragazzi sembra essere chiusa del tutto e questo piccolo dettaglio ne sarebbe la prova certa

Tra le coppie (al tempo) dell’ultima edizione di Temptation Island più discusse ed appassionanti in assoluto, troviamo senza ombra di dubbio quella formata da Mirko e Perla. I ragazzi, come in molti sapranno, hanno lasciato il format separati e hanno deciso di proseguire la conoscenza con i rispettivi tentatori.

A destare particolare scalpore è stato proprio Mirko, che ha scelto di lasciare il programma con Greta Rossetti. I ragazzi hanno deciso di vivere follemente il loro amore, tanto da suggellarlo subito con un tatuaggio di coppia che recita I tuoi occhi, la mia cura. Scelta, a detta di moltissimi, estremamente azzardata date le tempistiche così ridotte.

Anche Perla ha deciso di abbandonare Temptation insieme al suo tentatore, Igor. Tra i due, però, le cose si sono evolute con maggiore calma e sono diversi mesi dopo la fine del programma sono effettivamente usciti allo scoperto come coppia vera e propria. Ad oggi, però, la situazione sembra essere cambiata per sia per Mirko che per la sua ex: ripercorriamo insieme gli eventi.

Mirko e Greta, un dettaglio dimostrerebbe che il loro amore è finito per sempre

Partiamo da Perla: la ragazza ha recentemente annunciato in alcune IG Stories che la fresca storia con Igor è giunta al capolinea, ma non a causa di Mirko. Nonostante, infatti, i due si siano incontrati (e chiariti) durante un evento alla Fashion Week, la ragazza ha smentito qualsiasi possibilità di ritorno anche in futuro. Questo stesso evento, però, ha messo in crisi il fidanzamento con Greta.

A quanto pare, la Rossetti è venuta a sapere dal web che il suo (ormai ex?) fidanzato si sia trovato allo stesso evento con Perla e l’idea di essere all’oscuro di tutto non le ha fatto particolarmente piacere. Lei stessa, infatti, ha spiegato tutto questo tramite diversi video su TikTok e IG Stories: di conseguenza, tra lei e Mirko sono nate numerose incomprensioni che, ad oggi, pare non si siano riuscite ad appianare.

Lo stesso Mirko ha fornito la sua versione dei fatti sui social, spiegando che l’incontro sia stato del tutto casuale, ma a quanto pare a Greta tutto questo non è bastato e i litigi sono proseguiti ancora. Brunetti ha addirittura rimosso quasi tutte le foto con la ragazza dal suo profilo, ma un dettaglio in particolare non è sfuggito ai più attenti.

Qualche giorno fa, Mirko ha pubblicato queste foto, in cui mostra bene le braccia e, sulle stesse, non c’è traccia del tatuaggio di coppia fatto con Greta. In molti hanno pensato che l’abbia prontamente rimosso per chiudere definitivamente il capitolo con l’ex tentatrice e le critiche non hanno tardato ad arrivare. La verità, però, è un’altra.

Se osservate bene, il punto in cui ha realizzato il tattoo (visibile nella seconda foto in alto), non è completamente inquadrato, dunque potrebbe essere semplicemente nascosto dalla prospettiva. Inoltre, il ragazzo ha recentemente caricato un selfie nelle sue stories in cui il tatuaggio è ancora visibilmente presente: la storia d’amore, quindi, potrebbe essere anche finita, ma il tatuaggio è evidentemente ancora lì.