La principale attrazione turistica in Europa per il 2023 è irlandese: svelata la sorprendente vincitrice del premio

Un’attrazione turistica in Irlanda è stata nominata la migliore in Europa – battendo anche Buckingham Palace e la Torre Eiffel.

La Guinness Storehouse di Dublino è stata incoronata la principale attrazione turistica d’Europa 2023. Il riconoscimento è arrivato dai World Travel Awards 2023, “che riconoscono i leader del settore nei settori del turismo, delle compagnie aeree, degli hotel e dell’ospitalità”.

Tra gli altri vincitori dei premi regionali per l’Europa figura il Portogallo, che ha brillato come destinazione principale per il 2023. L’antico birrificio irlandese racconta la storia di uno dei marchi più amati d’Irlanda e ha battuto altre importanti attrazioni nel resto d’Europa.

La principale attrazione turistica d’Europa è a Dublino: il prestigioso riconoscimento

La Guinness Storehouse si è classificata al primo posto ai World Travel Awards 2023, vincendo il premio come miglior attrazione turistica in Europa nel 2023. Situata a Dublino, il birrificio, che accoglie più di 1 milione di turisti all’anno, ha vinto il premio già nel 2015. Si tratta dunque di una solida conferma nell’ambito degli “Oscar del turismo”.

Per il secondo anno consecutivo il birrificio ha anche vinto la “Leading Beer Tour Visitor Experience” d’Europa. Ha così battuto la Fuller’s Brewery nel Regno Unito e il birrificio Budweiser Budvar nella Repubblica Ceca.

Catherine Toolan, amministratore delegato di Diageo Irish Brand Homes, ha dichiarato: “Questo è un riconoscimento fantastico per il turismo irlandese e per tutti coloro che nel Guinness Storehouse creano un’esperienza di livello mondiale per i visitatori e un caloroso benvenuto per migliaia di persone ogni giorno”.

Paul Kelly, CEO di Fàilte Ireland (Autorità Nazionale per lo Sviluppo del Turismo irlandese), ha aggiunto: “Questo premio è un eccellente riconoscimento per la qualità dell’esperienza dei visitatori presso la Guinness Storehouse ed è particolarmente speciale in quanto questi premi sono votati dal pubblico.”

“La Guinness Storehouse è una parte importante dell’offerta turistica a Dublino e offre un’esperienza di visitatori unica e di livello mondiale per chiunque visiti l’Irlanda, così come per i visitatori in Europa da tutto il mondo”. L’antica attività produce birra da ben 250 anni. All’interno ci sono sette piani da esplorare con esperienze e attività, tra cui tour e degustazioni di birrerie. Inoltre è possibile imparare il rituale in sei fasi per versare la pinta perfetta.

Tra i tanti punti ristoro e di degustazione c’è il 1837 Bar & Brasserie, che serve Guinness e ostriche, Arthur’s Bar per il pranzo o Brewers Dining Hall con un menu di pesce. Altrimenti c’è anche il Cooperage Café e il Gravity Bar dove è possibile godere di una vista panoramica di Dublino a 360 gradi. Anche su TripAdvisor non mancano le recensioni positive, con quasi 50.000 valutazioni, più della metà delle quali sono a cinque stelle. Tantissimi volti famosi hanno visitato l’attrazione, tra cui la regina e il principe William e Kate.