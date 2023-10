Modalità monaco per disintossicarsi dai social: come funziona e quali sono i benefici

La dipendenza dai dispositivi tecnologici è uno dei morbi che affliggono la nostra epoca, nasce una nuova challenge per combatterla.

Con il moltiplicarsi di piattaforme social che cercano di attirare l’attenzione degli utenti è nata parallelamente una controtendenza. Sempre più persone infatti stanno sperimentando soluzioni alternative per resistere all’impulso di consultare il proprio telefono in maniera ossessiva, che sia per controllare le notifiche oppure per scrollare distrattamente.

Il trend ha registrato una crescita spaventosa soprattutto grazie a TikTok, la nuova espressione da imparare è “modalità monaco”. È abbastanza autoesplicativa, in realtà, visto che si esplica in una vita indirizzata all’austerità tecnologica piuttosto che allo sfogo libero dei vizi e delle dipendenze.

Per ‘prendere i voti’, per metterla in pratica, non c’è bisogno di molto. Anzi, serve una e una cosa soltanto: una grande forza di volontà. Gli esperti intanto stanno tenendo d’occhio attentamente i risultati di questo esperimento sociale per capire quali possano essere eventuali rischi e benefici.

Come entrare in modalità monaco? Grazie a TikTok milioni di persone si astengono dai social

È un po’ un controsenso, è vero. Una piattaforma social che promuove l’astinenza dai social stessi? Eppure è proprio la situazione che si sta verificando. TikTok è diventato famoso anche per le numerose challenge che sono partite dai suoi iscritti, l’ultima però potrebbe portare anche alla sua distruzione.

La chiamano monk mode, in italiano letteralmente sarebbe ‘modalità monaco’, che fa il paio con la modalità aereo degli smartphone. Qualche somiglianza c’è, effettivamente, visto che si tratta di un tentativo di astenersi completamente dallo scrolling selvaggio per dedicarsi anima e corpo a una singola attività.

L’espressione è diventa virale nelle ultime settimane, tanto che le clip che riportano in didascalia l’hashtag #monkmode hanno raggiunto complessivamente le 77 milioni di visualizzazioni. Numeri in crescita visto che a maggio le stesse si attestavano sui 31 milioni – meno della metà.

Per affrontare la sfida ci si può far aiutare dalle tante soluzioni presenti in rete che impediscono di utilizzare certe applicazioni dopo un tot di tempo passato a utilizzarle, altre addirittura non permettono più di sbloccare il telefono con uno screentime – il cosiddetto tempo schermo – troppo elevato. Altri invece si affidano alla forza bruta e si buttano a capofitto in una guerra di nervi contro i propri dispositivi.