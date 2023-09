Mattino Cinque, una morte annunciata in diretta | Notizia bomba al rientro in onda

Mattino Cinque, clamoroso durante la diretta televisiva. Un personaggio della cronaca italiana è morto e l’annuncio lascia senza fiato.

Uno dei programmi Mediaset che continua ad attirare milioni e milioni di telespettatori, voluto fortemente da Pier Silvio Berlusconi è proprio Mattino Cinque. Il programma, infatti, da qualche anno riceve ottimi consensi e lascia tutti senza parole, vista la professionalità di due conduttori come Francesco Vecchi e la bellissima Federica Panicucci.

Un programma come Mattino Cinque, a differenza di altri, racconta fatti di attualità e di cronaca interessando milioni di telespettatori nella fascia mattutina di Canale 5. Il programma ha ben quindici edizioni e veniva trasmesso in diretta dal lunedì al venerdì dalle ore 8:40 alle 10:50 dallo studio 7 per poi essere sostituito dal suo spin off Mattino Cinque news.

La prima edizione risale al 2008 e vedeva la conduzione di Barbara D’Urso e Simone Branchino. I due, però, dopo qualche anno sono stati sostituiti da Federica Panicucci e Paolo del Debbio, fino a questa attuale in cui vede Francesco Vecchi.

Recentemente, è stata annunciata una morte in diretta televisiva che è riuscita a lasciare senza parole moltissimi telespettatori ignari della notizia: ecco cosa e soprattutto chi riguarda.

Mattino Cinque, annuncio in diretta televisiva: ecco cosa è successo

Nella giornata del 25 Settembre 2023, i conduttori Francesco Vecchi e Federica Panicucci hanno salutato calorosamente i telespettatori prima di annunciare in diretta televisiva una notizia: la morte di una persona che ha lasciato tracce tremende in Italia e nel mondo.

Prima di dare la notizia, i due conduttori ci hanno tenuto a precisare che Mattino Cinque non cambierà perché continueranno a seguire il flusso delle interviste: “Siamo pronti per tornare…Abbiamo fatto delle belle vacanze, ma siamo anche contenti di essere tornati a fare il nostro lavoro…Il nostro pubblico c’è mancato…”.

Il volto del giornalista Francesco Vecchi improvvisamente si è fatto serio e ha dovuto dare una notizia tremenda: “Stamattina partiamo subito dalla notizia della giornata…La morte di Matteo Messina Denaro”– rivolgendosi alla Panicucci, il giornalista ha continuato: “Ti ricorderai che eravamo in diretta quando lo arrestarono il 16 gennaio…Lo arrestarono uscito da una clinica…E infatti poi quel tumore lo ha ucciso…”.

Aggiornamenti dopo la notizia

Terminato il servizio mandato in onda dopo la notizia, l’uomo si è collegato con il suo inviato per via di alcuni aggiornamenti relativi alla morte del boss: “Voglio salutare anche Alessio Fusco dell’Agenzia Mediaset, che ringrazio…Chi c’era nelle ultime ore al capezzale del boss?”.

L’inviato ci ha tenuto a precisare che il boss è morte all’1:47 di questa notte all’età di 61 anni. Al momento il corpo è all’obitorio aggiungendo: “Il corpo rimarrà ancora qui nell’ospedale dell’Aquila ancora per 24 ore…Qua c’è la figlia riconosciuta di recente, la nipote e la sorella Giovanna…La madre non è riuscita a venire…”.

Chi era Matteo Messina Denaro

L’uomo cui è stata annunciata la sua morte nella trasmissione Mattino Cinque era Matteo Messina Denaro, uno dei boss mafiosi più pericolosi al mondo, latitante per circa trent’anni. Lo scorso 16 Gennaio 2023 era stato arrestato mentre si trovava alla clinica La Maddalena di Palermo: proprio lì stava curando il suo tumore.

L’uomo era ritenuto tra i mandanti degli attentati del 1992, dove persero la vita i giudici Falcone e Borsellino e delle stragi di Roma, Firenze e Milano del 1993, è stato condannato più volte all’ergastolo per decine di omicidi e reati. Tra questi anche l’omicidio di Giuseppe Di Matteo, rapito a soli 12 anni e sciolto nell’acido tre anni dopo perché figlio del collaboratore di giustizia Santino Di Matteo.