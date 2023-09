Oroscopo dal 25 al 1 ottobre, benvenuto Autunno: come i 12 segni affrontano la nuova stagione!

Oroscopo dal 25 settembre fino al 1 di ottobre, a cavallo tra i due mesi, sei certo che la tua vita abbia preso la giusta piega?

Resoconti, punti di svolta, e risposte ai mille perché dell’esistenza, chiunque si trova in questo momento in un periodo delicato, ma le energie sono più che potenti. I transiti più importanti della settimana aggiungeranno un po’ di pepe in alcuni casi, in altri favoriranno un clima distensivo, il tutto condito da atmosfere autunnali che sanno di un inizio anno magico!

Chi non ama la stagione autunnale, non ha ancora capito come apprezzare la stagione dei caldi abbracci, delle sfumature foliage, e della voglia di passeggiare in mezzo ai boschi e alla natura. E’ un periodo fatto per esplorare, tanto i luoghi, quanto i cuori.

L’amore bussa alla porta di alcuni segni, in certi casi provoca un po’ di “caos”, ma in altri dà quello che si desidera. Due Trigoni ed una Luna Piena in Ariete, cosa si chiede di meglio per la fine e l’inizio del nuovo mese? Innanzitutto, spieghiamo come interpretare al meglio questi transiti. Si tratta di Aspetti dei Pianeti, cioè posizionamenti che “pongono” in un certo modo il fluire delle energie.

C’è un determinato movimento e potenza astrali, ma i transiti e pianeti non condizionano le persone. L’Oroscopo non è un oracolo di verità, ma una chiave di lettura del reale per attrarre i propri sogni.

Trigono Giove-Mercurio e Mercurio-Urano, si tratta rispettivamente degli Astri dell’Energia vitale, del Pensiero e delle Rivoluzioni, quest’ultimo perché orbita in direzione opposta a tutti gli altri. Il Transito pone i pianeti ad una distanza di 120° tra loro, dividendo illusoriamente il cielo dello Zodiaco con la stessa proporzione ed in tre parti.

Cosa accade? Le energie si fanno meno “vaghe”, entra in gioco una necessità di chiarezza spontanea, senza forzature. Meno bugie, più verità. Si vedranno gli obiettivi con più lucidità, la speranza resta, ma come energia, non come disillusione.

Infine, la Luna in Ariete garantisce un po’ di pepe, perfettamente legato ai transiti. C’è la volontà di essere sé stessi, senza filtri e censure.

Oroscopo dal 25 al 1° ottobre, ecco le novità dalle Stelle

Quindi, non possiamo non raccontare di un momento dell’anno nel quale c’è una forte necessità di ricominciare, ma per farlo occorre avere le carte giuste. Questo è il momento perfetto per “studiarle”, ed anche per agire senza troppe pretese verso sé stessi e gli altri. Vivere in connessione con l’Universo è il miglior modo per abbracciare ciò che si è.

Oroscopo dal 25 settembre: ecco la triade fortunatissima, che podio!

Toro, Capricorno e Leone, la triade che la scorsa settimana stava messa malissimo, durante questa scavalca tutti e giunge ai primi posti! Attenti, a loro agio con il clima, e con l’energia di chi non vuole mollare: si aprono nuovi orizzonti. L’Aspetto più interessante è che tutto questo avverrà nella forma più lineare, lucida e concreta possibile. Nonostante si tratti di energie tra loro differenti, rispettivamente sono personalità cocciute, pianificatrici ed esplosive, niente andrà storto. Perché dopo tanto penare, tutto si posiziona al posto giusto. Così, con l’oroscopo dal 25 consigliamo di agire per raggiungere il sogno più grande, ma con la consapevolezza che l’affetto è la cura per tutto. Pure se un progetto non va a buon fine. La genuinità dei sentimenti, è una scoperta importante al momento.

Segue un quartetto messo “nì”, ecco per quali ragioni!

Non si può dire che vada bene, ma nemmeno male, c’è un quartetto destinato a litigare, scontrarsi con una dura realtà, e ad osservare la caduta delle illusioni più dure da accettare. L’amara verità è quello che i segni Pesci, Ariete, Aquario e Gemelli, devono accettare. Non si tratta di subire passivamente quel che accade senza interrogarsi o pensare anche solo di agire. Bisogna però farlo con consapevolezza che non sempre l’impegno fa ottenere risultati, e che ad ogni caduta, la resilienza è la risorsa più importante alla quale attingere. Se gli amici sopra dovranno far riferimento ai legami, questi devono per una volta guardare “da soli” con una nuova prospettiva il mondo.

Concludiamo l’Oroscopo con un quintetto che ha solo… rogne!

Che delusioni per chi vive solo di apparenze di recente, cara Bilancia; che rabbia per chi ha messo davanti a tutto le sue frustrazioni, Scorpione; e che nervoso per l’amico Cancro che ha praticamente smesso di credere in tutto. Non dimentichiamo Vergine e Sagittario, i due malcapitati di turno che si stanno rovinando la vita da soli. Cosa hanno in comunque questi cinque segni? Perseverano in ideali sbagliati, continuano a fare gli stessi errori, e stanno perdendo loro stessi. Nessun sogno è un errore, ma a volte si persegue la strada peggiore. Ritrovarsi nelle piccole cose è il primo passo, farlo con la volontà piena, farà venire meno tutto quello che fa soffrire. In questo modo, per una volta si sarà certi che lottare come dei guerrieri è l’unica cosa da fare.