Benedetta Parodi, in rosso risplende ma nella foto spunta un infiltrato

La conduttrice è pronta per presentare la prossima puntata di Bake Off ma gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo.

Pochi giorni fa ha preso il via la nuova edizione di Bake Off, condotta ancora una volta dall’inimitabile Benedetta Parodi, che con il suo carisma e la sua personalità frizzantina continua a conquistare milioni di telespettatori. Il programma culinario, giunto all’undicesima edizione, vede sedici concorrenti sfidarsi a colpi di deliziosi manicaretti, che come sempre vengono valutati da un team di esperti.

Quest’anno la giuria è composta da Ernst Knam, presente sin dal debutto dello show, lo chef toscano Damiano Carrara e la new entry Tommaso Foglia. Le prime tre puntate sono andate già in onda e già il pubblico ha dovuto dire addio a tre concorrenti. Ma la strada ancora è lunga per decretare il vincitore finale, colui che guadagnerà il titolo di migliore pasticcere amatoriale. Nel frattempo però la conduttrice ci tiene aggiornati tramite i social e nelle ultime ore ha perfino pubblicate una serie di foto scattate proprio sul set del noto programma. Però c’è un dettaglio che non è passato inosservato.

Il dettaglio che non sfugge

Benedetta continua a fare faville, sia a livello professionale che privato. Quando infatti non è impegnata con le registrazioni televisive trascorre il suo tempo con il marito, il telecronista sportivo Fabio Caressa e i tre figli della coppia, Matilde, Eleonora e Diego, il piccolo di casa. La conduttrice però non riuscirà più a vedere così spesso la primogenita in quanto, come annunciato dalla cinquantunenne stessa sui social, ha da poco lasciato casa e si è trasferita in un appartamento milanese per continuare gli studi universitari.

La Parodi quindi cerca di tenersi impegnata anche per sopperire all’assenza della primogenita. E la registrazione delle puntate di Bake Off la stanno aiutando molto. In questi giorni infatti il team del programma si trova sul set per terminare le riprese, che spesso non sono prive di imprevisti, come quello accaduto alla stessa presentatrice.

Quest’ultima tende ad essere molto attiva su Instagram, dove conta più di un milione di follower, che seguono ogni sua mossa. Qui è solita condividere momenti divertenti e spensierati della sua giornata, che in questo periodo include il lavoro che sta svolgendo per Bake Off.

Poche ore fa ha voluto aggiornare i fan pubblicando un collage di scatti realizzati proprio sul set. Ma mette posava in tutto il suo fascino con un un grazioso completino rosso, una sua vecchia conoscenza si è inserita nell’inquadratura. Si tratta proprio di Ernst Knam, che a quanto pare non si è accorto fino all’ultimo di essere stato beccato in flagrante.