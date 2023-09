App per combattere il colpo di sonno in auto: la soluzione che può salvarti la vita

Il colpo di sonno in auto può essere un pericolo reale: ci sono app che possono aiutarti a tenerti sveglio durante la guida.

Mettersi alla guida in condizioni precarie non è una buona idea. Le strade italiane contano al giorno d’oggi ancora tante, troppe vittime, sulle nostre strade. Spesso sono gli stessi automobilisti a non uscirne indenni, troppe volte anche persone presenti nei dintorni degli incidenti. Le casistiche degli incidenti in Italia sono quasi sempre le stesse, tra queste figura sicuramente il colpo di sonno. Spesso si a la presunzione di poterlo combattere quando si è alla guida.

Basta davvero un attimo, pochi istanti in cui si chiudono le palpebre, per sbandare con il proprio veicolo e generare un potenziale incidente mortale. Non bisogna mai abbassare la guardia dinanzi a questo pericolo che sembra così lontano dal poterci capitare. Allora bisogna adottare strumenti e soluzioni che possano aiutarci quando siamo alla guida: ecco che sul web ci sono app che possono metterci in allerta dal colpo di sonno.

Colpo di sonno: è più frequente di quanto si possa immaginare

L’anno trascorso, il 2022, ha contato sulle strade italiane oltre le 3mila vittime annuali. Una media spaventosa, che conta tra gli 8 e i 10 morti giornalieri per incidenti. Spesso sono anche persone che non sono alla guida: passanti, persone su scooter o monopattini che vengono coinvolti in situazioni in cui loro sembrano distanti. E il colpo di sonno è purtroppo uno dei casi più diffusi che genera incidenti. Insieme a questo, abuso di sostanze che alterano riflessi e percezioni.

Tra queste l’abuso di sostanze stupefacenti o alcol, oltre che l’utilizzo di cellulari o fumare sigarette mentre si è alla guida, sono registrate nella terribile classifica di cause di incidenti stradali. Come sempre, in ogni campo, la prevenzione è fondamentale. Quando ci si mette alla guida, in particolare per lunghi itinerari, è necessario essere consapevoli di aver ben riposato, ma non sempre questa può essere una buona scappatoia. Ecco che ci arrivano in soccorso app che possono assisterci per scongiurare il colpo di sonno.

App che ci aiutano a non addormentarci alla guida

Nonostante si pensi di aver riposato bene, ci sono diversi fattori che rischiano di farci addormentare alla guida. Un itinerario con molti rettilinei, in cui il nostro compito è quello di tenere l’occhio su chilometri di strada dritta, o una alimentazione troppo pesante, possono farci assopire durante la guida. Allora è molto importante munirsi di una app, che può essere sincronizzata anche sugli smartwatch per che ne possiede uno, che può aiutarci a combattere il sonno.

Una di queste completamente gratuita e presente sul Google Play Store è Driver Sleep Alert. Questa applicazione, in maniera costante durante il viaggio, emette un segnale di allarme mentre guidiamo, così da tenerci svegli. Come un amico che puntualmente ci parla durante il viaggio, l’app ad intervalli regolari tramite il suo suono, tenderà ad evitare che possiamo assopirci durante la marcia. Uno strumento che può essere davvero fondamentale. Ma il diktat resta sempre lo stesso: al primo avviso di sonnolenza, bisogna subito fermarsi, interrompere la marcia e riposare.